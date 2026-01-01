Успеть до конца праздников: выставки в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону

Праздничные каникулы – идеальное время, чтобы открыть для себя яркую культурную палитру юга России. Если вы планируете поездку в Сочи, Краснодар или Ростов-на-Дону или ищете вдохновение в родном городе, местные музеи и галереи приготовили отличную программу.

Сочи: выставка "Сочинская палитра" (0+) Сочинского отделения Союза художников России

Сочинский художественный музей имени Дмитрия Жилинского До 18 января 2026 года

Пейзажи и натюрморты, беззаботные лица друзей и скетчи на природе – летний Сочи знаком большинству россиян своей солнечно-цветущей атмосферой. Увидеть их в разгаре зимы – мало с чем сравнимое удовольствие. Сочинские представители Союза художников России стремились уловить и перенести эти легкие мгновения счастья на холсты, которые стали частью отчетной выставки в Музее имени Жилинского.





Выставка "Сочинская палитра" (0+) включает в себя более 70 работ 30 с небольшим сочинских живописцев – как признанных мастеров города, так и начинающих авторов. Зритель найдет в экспозиции произведения в основных художественных жанрах: живописи, скульптуре, графике и декоративно-прикладном искусстве.

Отчетные выставки проводятся в Сочинском художественном музее ежегодно – как возможность представить зрителю динамику процессов в локальном творческом сообществе.

Краснодар: выставка "Брейгель. 500 лет вдохновения" (12+)

Краснодарский выставочный зал До 15 февраля 2026 года

Если бы оригиналы картин Питера Брейгеля Старшего доехали до Краснодара, об этом вряд ли бы пришлось писать: билеты на выставку растаяли бы, как мороженое. Проект "Брейгель: 500 лет вдохновения" (12+) от компании "Арт-Экспо" представляет достойную альтернативу – точные репродукции работ голландского живописца. Техника "жикле" – высококачественной печати на холсте в натуральном размере – позволяет создать ощущение "подлинника" при просмотре картин даже на близкой дистанции.





Произведения Питера Брейгеля хранятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в Музее "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге, а также в ведущих музеях искусств Европы. На выставке, посвященной живописцу, гости КВЗ смогут ознакомиться с такими известными сюжетами из творческой биографии автора, как "Игры детей" (1560), "Вавилонская башня" (1562), "Охотники на снегу" (1565) и другими.

Ростов-на-Дону: выставка "Плоть и вихрь: тело как язык эмоций" (18+)

Галерея современного искусства Culture Продлится до 8 марта 2026 года

Сигналы, которые тело подает человеку, порой точней говорят о его состоянии, чем самое навороченное фитнес-приложение. Казалось бы, легко иметь в виду этот вывод в повседневной жизни, но именно о физическом мы часто забываем, строя планы, решая проблемы – одним словом, живя в своей голове.





Выставка "Плоть и вихрь" (18+) в недавно открывшейся галерее Culture возвращает зрителя к первоосновам жизни: проживание телесности, любование ее безусловной красотой и значимостью в экспозиции происходит через работы 12 авторов. Ведущий жанр проекта – живопись, также представлены иллюстрация и инсталлированные объекты. Среди участников – известная московская художница Аннушка Броше и сценограф Натали-Кейт Пангилинан.

Галерея современного искусства Culture открылась в Ростове-на-Дону в октябре 2025 года. Автор проекта – дизайнер Валерия Бармина, ведущий куратор – Татьяна Гетман.