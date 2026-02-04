Интервью с независимым куратором PollyT: о пути без опыта, диалоге со зрителем и советы тем, кто только начинает

"Кем я хочу стал" – новая рубрика Клео.ру с историями о неочевидных, подлинных путях, которые мы находим в жизни. И первым ее героем стала PollyT – куратор Центра творческих индустрий (ЦТИ) "Фабрика", сооснователь независимого объединения NoNameForNow и видеохудожник. В эксклюзивном интервью она рассказала о своем пути в искусстве, роли образования и будущих проектах.

– PollyT, вы активно занимаетесь кураторством арт-проектов с 2024 года – тогда вы еще учились в Институте современного искусства Иосифа Бакштейна (ИСИ ИБ). Был ли у вас кураторский опыт до поступления в вуз? И можно ли говорить о том, что именно учеба на программе дала вам навыки и творческую мотивацию для кураторской практики в искусстве?

– Я поступила в ИСИ ИБ, не имея практического опыта в сфере современного искусства. Теоретические знания были разрозненными. Именно Институт дал мне необходимую базу и помог найти свою точку опоры. Я начала заниматься видео (и сейчас как художник работаю только с ним), параллельно задумывая с сокурсниками общую выставку под названием "ФОМ" (6+) – она была реализована в августе 2025 года в галерее "Пересветов переулок".





Мой дебютный кураторский проект пришелся уже на конец первого года обучения. Над "Быть здесь" (6+) я работала вместе с Верой Ершовой, а в экспертный совет вошли кураторы Станислав Шурипа, Виктор Мизиано и Дмитрий Гутов. Мы с Верой получили потрясающий опыт работы с пространством, его драматургией и авторами. Кроме того, именно "Быть здесь" (6+) дал старт еще одному проекту, очень дорогому для меня: это выставка "...надцатого декабря" (16+) в парк-отеле "Белые аллеи", которую я курировала совместно с Ириной Кулик и Натальей Конюковой. Так что да, курс "Новые художественные стратегии" в ИСИ ИБ подарил мне вдохновение для собственной практики: с точки зрения знаний, навыков и профессионального общения.

– В вашем CV есть как проекты в ЦТИ "Фабрика", куратором которого вы сейчас являетесь, так и выставки в Зверевском центре свободного искусства, галерее "Пересветов переулок" и другие. Чем, по вашему опыту, отличается независимое кураторство от институционального?

– Я бы сказала, степенью ответственности и условиями. При этом нельзя утверждать, что, когда курируешь сам, есть поблажки. Их в сфере современного искусства вообще не должно быть. Есть вопрос уровней этой ответственности. Выражаете вы свое мнение или говорите от имени институции – от этого зависит соотношение обязательств перед собой, перед коллегами, перед авторами и так далее. Отличается и вопрос обоснования, когда художник спрашивает, почему он не прошел отбор. Есть различия в монтаже и в условиях, которые влияют на отбор работ или способ их демонстрации. Концептуальных ограничений я не встречала.





Независимым кураторством я занимаюсь в рамках самоорганизации NoNameForNow, также являясь ее сооснователем. Наш первый проект "Ретроградный Меркурий" (16+) прошел в стенах Зверевского ЦСИ – сейчас у нас есть свое пространство в ЦСИ "Фабрика", для которого я свожу выставочный график. Наличие своих квадратных метров позволило команде провести выставку Павла Отдельнова "Места в первом ряду" (16+) в декабре 2025 года.

В любых проектах важно не просто взять и расположить работы, чтобы они стали лишь звеньями цепи, но дать каждой из них – и каждому автору – время и способ говорить.

– Кураторскую практику вы совмещаете с художественной, что довольно распространенная история сегодня. В каком соотношении у вас находятся эти две стези: обогащают друг друга, конкурируют между собой?

– Единственное, в чем можно увидеть конкуренцию, это во времени: мне приходится выбирать, сегодня я куратор или художник. В остальном конкуренции нет, как и разделения. Есть просто моя оптика, мой опыт. Например, подход, который у меня сложился к построению структуры видеоработ. Мало кто смотрит видеоарт в музее целиком. И я даже длинные видео (продолжительностью в 9 минут) строю так, чтобы можно было посмотреть немного – и уже унести с собой определенную историю.





Схожий подход у меня в кураторстве. Продумывая драматургию выставки "Быть здесь" (6+), я хотела, чтобы гость смог сложить собственное видение, в какой момент он бы ни зашел на огромную территорию проекта. В рамках выставки "…надцатого макабря" (16+) проводились экскурсии, но зритель также имел возможность самостоятельно ознакомиться с работами, вынести свое суждение без опоры на слова кураторов.

В рамках многих моих проектов я либо не даю авторский текст, либо увожу его в QR-код. Современное искусство – диалог, момент встречи взглядов художника и аудитории. По этой причине зритель имеет полное право не оценить работу и продолжить думать о ней в своем ключе.

– Какой путь развития в профессии вы видите перед собой в ближайшие несколько лет?

– Любой путь развития прекрасен, пока есть движение вперед. Бывает ощущение (в любой работе, не только в сфере современного искусства), как будто упираешься в стену. Самоповтор. Стеклянный барьер и отсутствие воздуха. Когда-то желание преодолеть стагнацию привело меня в ИСИ ИБ. Сейчас мне достаточно везет, чтобы быть окруженной теми, с кем можно поговорить, включая преподавателей Института. Есть книги, статьи и амбициозные задачи.





Мне говорили, что видеоколлажем в современном искусстве занимаются не так много художников, но мне хочется продолжать эксперименты именно в этом направлении. Коллаж – это нечто большее, чем просто сопоставление уже готовых частей, я вижу в нем интересные с исследовательской точки зрения архивные задачи. Как куратор я тоже постоянно держу в голове большие проекты, чтобы не повторять то, что я уже делала. Иначе говоря, я нахожусь в непрерывном поиске новых слов и возможностей.

Точкой отсчета может стать многое. Интервью Рема Колхаса (2025) для журнала Flash Art внезапно проросло в кураторский проект. В основе недавнего показа Алессандро Микеле для бренда Valentino – теория Вальтера Беньямина. Микеле вдохновляет своим умением неординарно развернуть тему и подсветить ее с неожиданной стороны. Кстати, его предыдущие показы для Valentino уже превратились в видеоработы и кураторское высказывание. Меня это глубоко восхищает.

– На ваш взгляд, какими качествами начинающему куратору необходимо обладать, а что можно наработать?

– Самое главное для меня – куратор должен любить те работы, которые он берет в свою выставку. Конечно, у куратора должна быть концепция: то, что ему важно сказать, – но не в ущерб арт-объектам. Еще необходимо стремиться к новым знаниям – здесь помогут не только книги по философии и по современному искусству, но и статьи в журналах, изучение выставочного опыта, непрекращающаяся исследовательская работа в выбранном направлении мысли. Остальному можно научиться опытным путем.





– Что для куратора важней: смотреть, общаться, читать или слушать?

– В принципе, все это – формы диалога. И без диалога куратор невозможен.

– Какой совет вы дали бы самой себе в период профессионального самоопределения?

– Можно не выбирать. Современное искусство – и жизнь в целом – это не "или/или", а "и, и, и". Главное – внутреннее планирование, тайминг.

Подробнее о творчестве PollyT можно узнать на ее сайте и в социальных сетях.