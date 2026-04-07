Жизненный мир, коммуникация, социализм: главные идеи философа Юргена Хабермаса

Рассказ о Франкфуртской школе, адресованный тем, кто ни разу не слышал о таком направлении мысли, допустимо начать с сильного упрощения: западная цивилизация вступила на путь деградации еще во времена античности (поэтически выражаясь, с момента, когда Одиссей оставил берега Итаки). По крайней мере, так описывают отношение человека к миру основоположники школы, Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер, в их совместной ключевой работе Диалектика Просвещения (1947).

По мнению Адорно и Хоркхаймера, уже тогда человек начал воспринимать действительность с точки зрения ее функциональности, стремясь превратить все вокруг в инструменты для удовлетворения собственных потребностей. Допустим, это так: в современном обществе все поддается учету и оценке, а рефлексивность и самобытность индивида теряют вес – тогда что способно выступить контрмерой подобного произвола?

Уроженец Дюссельдорфа, Юрген Хабермас, предложил ответ на этот вопрос. В своем творчестве Хабермас подытожил развитие европейской философской мысли за несколько предшествующих столетий.





Ученик Адорно и Хоркхаймера, юный Хабермас оставался в тени на раннем этапе своей академической карьеры. Кандидатура Юргена долгое время оставляла у кафедры сомнения, ведь его отец был в свое время связан с правительством нацистов, а сам юноша явно симпатизировал левым радикалам. Однако к 30-летию увлеченность Хабермаса протестными движениями сошла на нет: вместо политики, будущий философ задумался о теоретических началах либеральной демократии – идеальной формы правления, в его понимании.

Первая работа Хабермаса в этом ключе мысли – Структурная трансформация публичной сферы (1962) – исторический и философский анализ возникновения четвертой ветви власти, СМИ, и ухудшения ее состояния в условиях капитализма. Альтернативу мрачной реальности последнего мыслитель видел в предложенной им же коммуникативной модели.

Равноправные отношения внутри школ, семей, волонтерских ассоциаций и других социальных движений Хабермас относил к жизненному миру (в пер. с нем. Lebenswelt), нацеленному на борьбу с рыночной логикой систематизации и колонизации. В то время как Лев Троцкий несколько наивно полагал, что политические конфликты и разногласия перестанут существовать при социализме, перейдя в разряд эстетических дискуссий, Юрген Хабермас настаивал: обществу необходимы переговоры.

По мнению мыслителя, капиталистическая реальность, хотя и отчуждает людей, все же несет в себе путь к освобождению. В своем эссе 1999 года Хабермас называет это облегчением доли перегруженного индивида через обращение к воле и интеллекту последнего. Предметней эту мысль автор раскрывает в своей более ранней книге, Между фактами и нормами, 1992 года, где рассуждает о том, что законы и общественные институты относятся к фактам, при том что изначально выросли из норм.

Игнорирование Хабермасом природы властных отношений может показаться читателю наивным, но оно не случайно: немецкий философ стремился предложить альтернативу традиционному пониманию власти. Юрген Хабермас считал, что ложному реализму самовоссоздающихся механизмов денег и силы противостоит настоящий реализм гражданской солидарности.





Гармоничное звучание хабермасовской теории расстраивала лишь пропасть, отделяющая ее от реального положения дел.

Взгляды Хабермаса критиковали за нежизнеспособность, а также за отсутствие критической альтернативы, в то время как сам философ видел корень проблемы лишь в несоответствии фактов нормам в жизни общества.

Возможно, для лучшего понимания позиции автора, стоит обратиться к его собственному жизненному миру, от которого он отказался на определенном этапе карьеры. В зрелом возрасте Хабермас не хотел себя более ассоциировать с левыми социалистами, однако именно эта почва могла породить серьезный вызов капиталистическому устройству. Мыслитель продолжал отталкиваться от воспоминаний о фашизме в своих работах, что неизбежно ограничивало фокус его внимания к новым угрозам современности.

Тем не менее Юрген Хабермас оставался верным своим теориям коммуникативного действия и этики дискурса до конца жизни. Потребность в гражданской и политической активности теоретик удовлетворял в общении со студентами и подписании петиций. Например, в 2023 году Хабермас подписал открытое письмо, где выразил свою позицию по палестино-израильскому конфликту. В письме он призывал людей строго придерживаться стандартов суждения, что снова отсылает нас к разговору о нормах – в их полном отрыве от фактов… В истории науки Юрген Хабермас запомнился как либерал и демократ, теоретик, веривший в возможность универсального консенсуса.