День рождения "Стрит-арт хранения": программа в "Севкабель Порту" 21 и 22 марта

В поле современных художественных практик в России аналогичного опыта пока нет – по крайней мере, такого масштаба. Открытая часть коллекции насчитывает почти 300 работ от сотни художников уличной волны. "Стрит-арт хранение" (сокращенно САХ) сотрудничает с Институтом исследования стрит-арта, функционирующим в северной столице на протяжении 9 лет.





Объединенная команда двух проектов периодически путешествует по стране в поисках "того самого" стрит-арта – мимо которого сложно пройти, не захотев "взять" его с собой на память. Таким образом, "Стрит-арт хранение" не только отбирает граффити и муралы для своей коллекции, но и популяризирует уличное искусство как жанр, предоставляя возможность его авторам заявить о себе за пределами узкого профессионального сообщества.

САХ интересно посетить как индивидуально, так и в составе группы: кураторы институции особенно рекомендуют взять экскурсию по хранилищу – и узнать историю развития отечественного стрит-арта из первых уст. Научные сотрудники институции – увлеченные исследователи уличных арт-практик. Продолжить погружение в тему самостоятельно гости могут в Библиотеке САХ, предоставляющей обширную академическую базу по направлению российского стрит-арта разных лет.





В марте "Стрит-арт хранение" отмечает свой третий день рождения. В середине месяца в арт-пространстве "Новая Голландия" уже прошли первые праздничные мероприятия, открытые для широкой публики. Например, известный теоретик уличного искусства Игорь Поносов рассказал гостям об эволюции российского стрит-арта за последние несколько десятилетий, куратор САХ Алина Зоря рассуждала о музеефикации муралов, а научный сотрудник институции Семен Некрасов анализировал текстовую составляющую уличных арт-практик. Все это происходило в режиме живого общения, участие гостей в дискуссии горячо приветствовалось.





В предстоящие выходные САХ зовет на финисаж программы по случаю дня рождения. 21 и 22 марта в штаб-квартире проекта, в "Севкабель порту", пройдут Дни открытых секций, в рамках которых гости смогут бесплатно посетить обнародованную части коллекции. В оба выходных дня научный сотрудник САХ Полина Фищенко проведет арт-медиацию по хранилищу.

Вместе с гостями Полина попытается ответить на вопрос:

– "Почему стрит-артом нельзя назвать любое изображение, оставленное в общественном пространстве?".

Увидеть уличное искусство, узнать о нем новое и, возможно, удивиться – легко, в эти выходные в "Севкабель порту" (впрочем, как и всегда).

Рекомендуемый возраст для посещения "Стрит-арт хранения": 12+.

Подробности программы и условия участия в ней смотрите на сайте и в социальных сетях САХ.