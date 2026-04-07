Режиссер Олег Долин рассказал, почему поставил "Ромео и Джульетту" в декорациях из бетона и арматуры

Весеннюю премьеру по трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" представил Театр им. Вахтангова. Постановку осуществил режиссер Олег Долин, предложив зрителю далекую от классической Вероны интерпретацию – с бетонными конструкциями, индустриальной эстетикой и ощущением постоянной опасности.

По словам режиссера, такое решение связано не с желанием осовременить классику ради эффекта, а с попыткой точнее передать ее смысл. Вместе с художником Максимом Обрезковым он обратился к визуальному коду индустриальных окраин, знакомому по детству: пространство спектакля стало "слепком общей памяти", в которой любовь возникает не среди садов и балконов, а в жесткой, травмоопасной среде.





"Наши шекспировские герои, их разговоры о любви – они тоже возникают не в классической Вероне с ее сладкими садами и резными балконами, а в каком-то месте, где чувствуется опасность. С железобетонными конструкциями и торчащей арматурой, об которую так легко пораниться…" – рассказал режиссер в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Именно в таком контексте, считает Долин, трагедия Шекспира звучит особенно актуально. Режиссер подчеркивает, что сюжет пьесы напрямую перекликается с сегодняшним днем – это история о гневе, нетерпимости и неспособности человека справиться с разрушительными импульсами, которые приводят к насилию и гибели.

При этом в своей постановке он отказывается от привычного деления на "положительных" и "отрицательных" персонажей, предлагая рассматривать происходящее как "трагедию случая". Такой подход усиливает ощущение неизбежности и делает акцент на хрупкости человеческих связей, отметил Долин в беседе с Клео.ру.





Отдельное внимание уделено музыкальному решению: вместо традиционного Прокофьева в спектакле звучат произведения современных авторов и Джона Леннона, что, по замыслу режиссера, должно задать более широкий эмоциональный и философский диапазон восприятия.

Постановка стала третьей работой Долина в Театре Вахтангова. Ранее он представил "Ночь перед Рождеством" и "Ионыча".