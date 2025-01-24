Мария Погребняк показала фото со свадьбы на Маврикии

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Блогер вышла замуж во второй раз в сентябре 2024 года.

Блогер, бизнесвумен и многодетная мать Мария Погребняк развелась с футболистом Павлом Погребняком в 2023 году после 17 лет брака. Вскоре стало известно, что у блондинки новый избранник – предприниматель Игорь Головинский. Мужчина не из публичных, поэтому она показывает фото в Сети крайне редко.

1 сентября 2024-го Мария связала себя узами брака с бизнесменом, отказавшись от пышного торжества из-за скорых родов, и уже через несколько дней активно их освещала в своем блоге. Ребенок появился на свет 5-го числа. Родители назвали мальчика Владимиром.

В январе 2025 года Мария и Игорь отправились в путешествие. Пара решила провести время на острове Маврикий, который находится в Индийском океане. Там же они сыграли свадьбу. Погребняк показала фото с церемонии на пляже, опубликовав его в соцсетях. 

Мария Погребняк и Игорь Головинский. Фото: соцсети

Так поклонники узнали, что она была пышном белом платье, а образ был дополнен фатой. Муж вышел к ней в легких белых брюках и рубашке. "Я счастлива", – коротко написала блондинка, пообещав рассказал подробности позднее.

Напомним, Мария Погребняк родила от Павла Погребняка троих детей. Соответственно, ребенок от Игоря Головинского стал для нее четвертым.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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