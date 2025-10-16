10 отелей, ради которых стоит приехать в Бодрум хотя бы раз в жизни

Бодрум давно славится роскошными курортами, но при этом относительно недавно данное направление для себя открыли российские туристы. Те, кто там был и не раз, уже поняли, что каждый пятизвездочный отель с Ultra All Inclusive (UAI) может удивить по-своему. Клео.ру совместно с туроператором IZI TOUR и принимающей компанией Luxe Vacation Tour посетил 10 отелей Бодрума в бархатный сезон и выделил их особенности, чтобы вам было проще решить, куда поехать. И это не сухой, банальный рейтинг про худший или лучший шведский стол или пляж, а палитра впечатлений, ведь если один отель поражает кинематографичной архитектурой, то другой радует лучшим видом на Эгейское море, от которого захватывает дух.

Salmakis: самая кинематографичная архитектура





Salmakis Resort & SPA встречает гостей словно кадром из фильма о старом Бодруме. Вы не сможете не влюбиться в белоснежные арки, оплетенные яркой бугенвиллией, мозаичные дворики и витражные окна, которые создают особую атмосферу. Здесь нет модного минимализма, а, напротив, царит ностальгия: османские узоры, фрески и резные детали будто переносят на несколько десятилетий назад.





Из окон номера открывается классический пейзаж Бодрума: внизу гавань с рядами белых домиков и качающимися яхтами. В Salmakis хочется неспешно пить утренний кофе у моря и наслаждаться ретро-уютом, как в любимом кино.

Vogue Supreme: лучший семейный праздник





Если рай для детей существует, то он похож на Vogue Supreme Hotel. Песчаный пляж, где всегда есть свободные шезлонги, шесть бассейнов разной глубины и даже огромный аквапарк Candyland с 28 горками заставят юных гостей забыть про гаджеты.





Территория в 400 тысяч квадратных метров превращена в мир развлечений, где каждый член семьи найдет что-то свое. Папа хочет полежать у воды с коктейлем в руках? Пожалуйста! Пусть выбирает любое свободное место возле бассейна или на берегу. Мама не может жить без фитнеса по утрам? Не проблема! Там есть удобное место, где можно согнать набранные после шведского стола калории. В общем, каникулы здесь проходят с размахом и без забот.

Xanadu Island: лучший вид на Эгейское море





Оказавшись в Xanadu Island, вам покажется, будто вы не на полуострове, а на отдельном острове, вокруг которого во все стороны раскинулось море, а вдали виднеются греческие острова (даже легендарный Кос).





Архитектура отеля современная и минималистичная, чтобы ничто не отвлекало от пейзажа. Здесь легко забыть о суете, ведь волны нежно шепчут под террасами, а гости лениво потягивают вино у воды. Xanadu Island создан для тех, кто хочет любоваться природой и найти ту самую тишину, наслаждаясь лучшим видом на Эгейское море.

Yasmin Bodrum Resort: самая протяженная береговая линия





Yasmin раскинулся на таком длинном побережье, что пляж кажется бесконечным. Пожалуй, самый протяженный в окрестностях Бодрума. Море здесь кристально чистое (пляж отмечен международным "Голубым флагом" за экологичность), так что, плавая с маской, можно увидеть ярких рыб прямо у берега. Широкая пляжная линия позволяет каждому гостю найти свой уголок под солнцем, будь то активные игры у воды или спокойные прогулки вдоль кромки волн.





Если захочется веселья, скучать тоже не придется, поскольку дважды в неделю отель устраивает пенную вечеринку на пляже, а по вечерам несколько раз в неделю играет живая музыка и проходят танцы под звездным небом. В Yasmin можно чередовать безмятежный день на море с яркими вечерними развлечениями.

The Norm Collection Door’a: самый фотогеничный отель





The Norm Collection Door’a – мечта эстетa и рай для любителей фотосессий. Каждый уголок этого стильного бутик-отеля просится в кадр: белоснежные фасады в обрамлении сосен и олеандров, чистые геометричные линии архитектуры, акценты теплого дерева и уютная подсветка вечером.





На первой линии моря расположены пирсы с мягкими диванами-шезлонгами – идеальное место сделать эффектный снимок заката.

До недавней реновации отель позиционировался как Adults Only (16+), но после расширения и добавления новых корпусов концепция сменилась на семейную. Тем не менее в атмосфере The Norm Collection Door’a сохранился неспешный и сдержанный ритм, лишенный суеты.

Kefaluka Resort: лучшее сочетание масштаба и уюта





Kefaluka впечатляет уже на подъезде. Монументальные корпуса, словно вырастающие из подножия холма, тянутся ярусами к лазурной бухте. Из просторного лобби открывается панорама, от которой перехватывает дыхание – за стеклянными стенами расстилается море, уходящее к далеким островам. Просторные террасы и открытые лаунжи под золотистым навесом превращают каждое утро в кинематографическую сцену – кофе, солнце и бескрайний горизонт. Территория, идеально продуманная для неспешной прогулки, ступенчато спускается к аккуратному пляжу и огромному бассейну с баром посередине, где можно отдохнуть красиво.





Kefaluka – это воплощение того самого отдыха по правилам жанра, где масштаб не мешает чувству уюта.

Samara: самый умиротворяющий отдых





Samara Hotel – это оазис классической элегантности среди буйной зелени Торбы. Белоснежные фасады с колоннами и изящными балюстрадами напоминают старинную виллу на побережье, где все пропитано утонченностью. Между корпусами вьются дорожки, ведущие через ухоженные сады с оливковыми и банановыми деревьями, скульптурами и фонтанами. В каждом уголке чувствуется продуманная гармония: пение птиц, запах жасмина, тень пальм и шелест листвы.





Просторные номера с балконами выходят на яркие зеленые лужайки и бассейны. Здесь хоть и есть анимация, порой кажется, что она тут и не нужна, ведь Samara дарит самое дорогое удовольствие: утренний кофе под пение цикад, ленивое плавание в теплой воде и ощущение безмятежности.

La Blanche Island: лучшее соотношение цены и локации





La Blanche Island занимает целый полуостров Пина в Гюверджинлике – это одно из самых живописных мест бодрумского побережья. По соседству только именитые пятизвездочные соседи (люксовые Lujo и Titanic), а вокруг – бирюзовое море и холмы. Преимущество La Blanche Island в том, что он дарит эту роскошную локацию по гораздо более доступной цене.





Отель современный и яркий, это семейный курорт с концепцией UAI, где гостей ждут аквапарки, бары, дневные активности и вечерние шоу. При этом именно у La Blanche самый широкий пляж в округе – места хватит всем. После свежей реновации в 2024 и 2025 годах номера и инфраструктура выглядят как новые. Если мечтаете об отдыхе на собственном "острове" с шикарными видами, но без заоблачного ценника, La Blanche Island оправдает каждую заплаченную лиру.

Titanic Deluxe: икона масштаба и идеальной организации





Название Titanic говорит само за себя, ведь этот отель грандиозен во всем. Раскинувшись на 80 тысяч квадратных метров в бухте Гюверджинлик, Titanic Deluxe Bodrum похож на город: множество стильных номеров и вилл, несколько ресторанов высокой кухни, работающие по системе a la carte, бары, магазины, спа-центр, аквазона и даже ночной клуб. Но главное здесь – идеальная организация отдыха. Несмотря на размеры, все продумано до мелочей: гостей везде встречает приветливый персонал, процедуры в спа четко расписаны, а за любимым коктейлем на пляже не придется стоять в очереди.





Отель работает четко, как большой лайнер на спокойных водах: все вовремя, сервис безупречен, каждая зона – под контролем невидимой команды профессионалов. Titanic задает стандарт масштабного курорта, где каждый гость чувствует себя VIP-персоной, и заслуженно носит титул иконы масштаба и идеальной организации отдыха.

Lujo: самый изысканный luxury-отель





Если где и искать высшую точку роскоши в Бодруме, то это Lujo Hotel. Здесь все говорит о luxury-отдыхе премиум-класса. Собственный пляж с мягчайшим белым песком? Есть. Дизайнерские виллы и номера с индивидуальным стилем и панорамными и приватными террасами? Разумеется. Галереи современного искусства, инсталляции и даже арт-музей на территории? Тоже в наличии – Lujo делает ставку на концепцию Art & Joy.





Каждый шаг по отелю напоминает прогулку по миру эстетического удовольствия. Сервис соответствует обстановке: персональный ассистент исполнит любой ваш каприз, шеф-повара удивят гастрономическими шедеврами, а в спа предложат эксклюзивные процедуры. И при всей этой фантастической роскоши, атмосфера остается легкой и, что удивительно, без пафоса – вы просто наслаждаетесь жизнью, как в красивом кино о миллионерах.





Lujo смело получает звание самого изысканного luxury-отеля Бодрума. Побывав здесь хоть раз, понимаешь, что такое отпуск мечты без единого компромисса.

