Катерина Шпица родила второго ребенка

Катерина Шпица стала мамой во второй раз. Актриса и ее супруг Руслан Панов сообщили о рождении сына спустя несколько месяцев после того, как объявили о беременности в преддверии Нового года.

Ожидание ребенка Шпица раскрыла еще зимой, опубликовав семейное видео с праздничной подготовкой, где поклонники заметили округлившийся живот актрисы. Позже звезда начала чаще появляться на публике и подтвердила, что действительно готовится к пополнению в семье. При этом пол будущего ребенка супруги до последнего предпочитали не раскрывать и отказались от модных гендер-пати, назвав эту часть жизни слишком личной.

Также Катерина воспитывает 14-летнего сына Германа от брака с актером и каскадером Константином Адаевым. Для Руслана Панова малыш стал первым ребенком.





Появление сына стало особенно важным событием для семьи на фоне тяжелых переживаний прошлых лет. В 2024 году Шпица столкнулась с замершей беременностью. Актриса позже рассказывала, что потеря ребенка стала для нее психологическим ударом. По словам звезды, после случившегося ей пришлось обращаться за помощью к специалистам, чтобы справиться со страхами и тревожностью во время новой беременности.

С Русланом Пановым Катерина Шпица вместе уже несколько лет. Их знакомство произошло в фитнес-клубе, где будущий супруг был ее тренером. В 2018 году Панов сделал актрисе предложение прямо после театральной постановки "Ромео и Джульетта", а в 2021-м пара официально зарегистрировала брак. Позже супруги устроили еще одну свадебную церемонию на Бали.