Билли Айлиш объяснила отказ от филлеров и пластических операций

Билли Айлиш заявила, что не планирует прибегать к пластическим операциям и косметологическим процедурам, которые меняют внешность. Во время подкаста Good Hang с Эми Полер 24-летняя певица призналась, что хочет стареть естественно и не собирается корректировать возрастные изменения с помощью хирургии или филлеров.

Артистка рассказала, что в подростковом возрасте воспринимала себя иначе и была уверена, что останется такой навсегда. Однако со временем ее отношение к возрасту и внешности изменилось. Сейчас Айлиш, напротив, спокойно относится к взрослению и воспринимает изменения лица и тела как естественный процесс.





Также певица затронула тему детей и семейного восприятия внешности. По ее словам, ей важно, чтобы будущие дети видели в ней настоящего человека, а не искусственно измененную версию, потерявшую индивидуальные черты.

При этом Билли не выступает против косметических процедур как таковых. Ранее она уже говорила, что каждый человек вправе распоряжаться собственной внешностью так, как считает нужным. Основная претензия певицы касается не самих операций, а попыток публичных персон скрывать вмешательства и создавать иллюзию естественной идеальности, формируя у подростков нереалистичные стандарты красоты.

При этом тема внешности для исполнительницы хита Bad Guy остается болезненной. Певица неоднократно рассказывала о сложных отношениях со своим телом, проблемах с восприятием себя и давлении со стороны интернета. В начале карьеры ее фирменный мешковатый стиль стал своеобразной защитой от обсуждений фигуры и сексуализации. Позже Билли Айлиш начала постепенно отходить от этого образа и публично говорить о женственности, самооценке и внутреннем принятии.