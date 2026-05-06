Канье Уэст впервые выступит в Грузии

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Грузии. Концерт музыканта запланирован на 12 июня и пройдет на стадионе "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе" в Тбилиси, вмещающем около 55 тысяч зрителей. Информация о шоу уже появилась на официальных ресурсах артиста и организаторов Starring Georgia.

Продажа билетов стартует 12 мая. Интерес к выступлению оказался высоким еще до начала реализации: приезд Уэста активно обсуждают поклонники по всему региону, особенно на фоне проблем, с которыми рэпер столкнулся в Европе.

Последние месяцы гастрольная деятельность Канье сопровождается серией отмен и ограничений. Причиной стали его антисемитские высказывания и публичные заявления, связанные с восхвалением Адольфа Гитлера и нацизма. Великобритания официально запретила музыканту въезд в страну, после чего был сорван фестиваль Wireless в Лондоне, где Уэст должен был стать одним из хедлайнеров. Скандал вызвал настолько сильную реакцию, что часть спонсоров отказалась сотрудничать с мероприятием, а организаторы в итоге приняли решение полностью отменить фестиваль.

После этого проблемы продолжились и в других странах. Польские власти также запретили артисту въезд, назвав его высказывания недопустимыми для страны, пережившей трагедию фашизма. Во Франции концерт в Марселе сначала перенесли, а затем окончательно отменили на фоне давления общественности и критики со стороны местных властей. Сложности с организацией выступлений возникали также в Швейцарии.

На этом фоне концерт в Тбилиси стал фактически одним из немногих подтвержденных европейских концертов рэпера этим летом. Для самого Канье Уэста это будет первое выступление в Грузии за всю карьеру.