Почему важно заботиться о здоровье кишечника и как это влияет на настроение

Знаете, что общего у кишечника и вашего настроения? На первый взгляд – ничего. Но это только если вы не в курсе, что между ними существует тесная связь, подтвержденная учеными. Кишечник называют "вторым мозгом", и не зря: от того, как себя чувствуют его бактерии, зависит, будет ли ваш день наполнен счастливыми моментами или тревожным потоком мыслей.

Как кишечник влияет на мозг?

Наш кишечник – это дом для триллионов микроорганизмов, которые образуют микробиом. Эти бактерии не только помогают переваривать еду, но и участвуют в выработке гормонов счастья, таких как серотонин. Да-да, 90% этого волшебного вещества синтезируется именно в кишечнике.

Когда микрофлора в порядке, мы ощущаем себя бодрыми, спокойными и даже чуть счастливее. А вот если баланс нарушен (например, из-за стресса, неправильного питания или приема антибиотиков), это сказывается на всем: от пищеварения до психоэмоционального состояния. Ученые давно заметили, что дисбактериоз может усиливать тревожность и даже способствовать развитию депрессии.

Как заботиться о кишечнике?





Ешьте больше клетчатки. Овощи, фрукты, цельные злаки и бобовые – это главный "фан-клуб" полезных бактерий. Они питаются клетчаткой и производят вещества, которые благотворно влияют на мозг.

Не игнорируйте пробиотики. Йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи содержат живые бактерии, которые заселяют кишечник.

Меньше сахара и трансжиров. Эти продукты любят только вредные бактерии, которые, если размножатся, могут устроить настоящий хаос в вашем организме.

Не забывайте пить воду. Кишечник работает лучше, если он достаточно увлажнен.

Старайтесь избегать стресса. Да, это не всегда возможно, но медитация, йога или просто прогулка на свежем воздухе помогут снизить напряжение.

Итак, почему настроение зависит от кишечника?

Представьте ситуацию: вы сидите в пробке, злитесь и чувствуете себя на грани. А теперь подумайте, завтракали ли вы чем-то полезным сегодня утром? Исследования показывают, что люди с "счастливым" кишечником легче справляются с тревогой и стрессом. Все дело в том, что здоровая микрофлора помогает регулировать уровень кортизола – гормона стресса.

Так что забота о кишечнике – это не только про здоровье, но и про хорошее настроение. Перестаньте воспринимать заботу о себе как что-то сложное. Добавьте в рацион побольше зелени, квашеной капусты и йогуртов, а еще – немного любви к себе. Ваш кишечник и настроение скажут вам спасибо!

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