Почему важно заботиться о здоровье кишечника и как это влияет на настроение

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Рассказываем, как связаны ваш кишечник и хорошее настроение.

Знаете, что общего у кишечника и вашего настроения? На первый взгляд – ничего. Но это только если вы не в курсе, что между ними существует тесная связь, подтвержденная учеными. Кишечник называют "вторым мозгом", и не зря: от того, как себя чувствуют его бактерии, зависит, будет ли ваш день наполнен счастливыми моментами или тревожным потоком мыслей.

Как кишечник влияет на мозг?

Наш кишечник – это дом для триллионов микроорганизмов, которые образуют микробиом. Эти бактерии не только помогают переваривать еду, но и участвуют в выработке гормонов счастья, таких как серотонин. Да-да, 90% этого волшебного вещества синтезируется именно в кишечнике.

Когда микрофлора в порядке, мы ощущаем себя бодрыми, спокойными и даже чуть счастливее. А вот если баланс нарушен (например, из-за стресса, неправильного питания или приема антибиотиков), это сказывается на всем: от пищеварения до психоэмоционального состояния. Ученые давно заметили, что дисбактериоз может усиливать тревожность и даже способствовать развитию депрессии.

Как заботиться о кишечнике?

Фото: freepik.com

  • Ешьте больше клетчатки. Овощи, фрукты, цельные злаки и бобовые – это главный "фан-клуб" полезных бактерий. Они питаются клетчаткой и производят вещества, которые благотворно влияют на мозг.

  • Не игнорируйте пробиотики. Йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи содержат живые бактерии, которые заселяют кишечник.

  • Меньше сахара и трансжиров. Эти продукты любят только вредные бактерии, которые, если размножатся, могут устроить настоящий хаос в вашем организме.

  • Не забывайте пить воду. Кишечник работает лучше, если он достаточно увлажнен.

  • Старайтесь избегать стресса. Да, это не всегда возможно, но медитация, йога или просто прогулка на свежем воздухе помогут снизить напряжение.

Итак, почему настроение зависит от кишечника?

Представьте ситуацию: вы сидите в пробке, злитесь и чувствуете себя на грани. А теперь подумайте, завтракали ли вы чем-то полезным сегодня утром? Исследования показывают, что люди с "счастливым" кишечником легче справляются с тревогой и стрессом. Все дело в том, что здоровая микрофлора помогает регулировать уровень кортизола – гормона стресса.

Так что забота о кишечнике – это не только про здоровье, но и про хорошее настроение. Перестаньте воспринимать заботу о себе как что-то сложное. Добавьте в рацион побольше зелени, квашеной капусты и йогуртов, а еще – немного любви к себе. Ваш кишечник и настроение скажут вам спасибо!

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился лайфхаками, которые помогут не переедать в новогодние праздники. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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