Гаджеты для здоровья

Долгое время самым популярным гаджетом для контроля здоровья был электронный тонометр. Люди, болеющие сахарным диабетом, также могли приобрести глюкометр, а прогрессивные мамы покупали электронные градусники для маленьких непоседливых пациентов. Вот, в общем-то, и все. Однако сегодня на рынке есть огромный выбор "гаджетов для здоровья". Нужны ли они, чем помогают пациентам и можно ли на них полагаться?

"Виновата" пандемия

Помните, как во время пандемии COVID-19 из продажи исчезли пульсоксиметры, и люди делились адресами и явками, где их все еще можно было приобрести. Наверное, это была самая мощная за последнее время волна интереса к медицинским гаджетам, которые помогали контролировать состояние организма.

Кстати, именно тогда же, во время пандемии, в разы выросло количество телемедицинских консультаций (в России ставить диагноз "на удаленке" нельзя, а вот дать консультацию можно), многие страны стали вносить изменения в законодательство, чтобы пациенты получали помощь без личного визита к врачу. Соответственно стал расти и рынок электронных устройств, которые помогают контролировать параметры организма. Так что сегодня нам доступны устройства разных видов и типов.

Для домашнего осмотра

В частности, появились целые системы, которые снимают несколько показателей и передают врачу. Например, многие системы работают по принципу "умных", или медицинских зеркал – Medical Mirror. Пока вы смотритесь в зеркало, оно измеряет пульс, частоту дыхания, анализирует состояние кожи. Есть варианты зеркал, которые фиксируют положение тела и "видят" недостатки осанки.

Пациентам доступны и более сложные приборы. Например такие, как TytoСare: это уже даже не гаджет, а полноценный диагностический комплекс, разработанный в Израиле. С его помощью можно сделать осмотр горла, ушей, кожи, прослушать сердце и легкие, измерить температуру, а потом отправить все сведения врачу через специальное приложение.

Некоторые из таких приборов не просто фиксируют состояние организма, но и формируют рекомендации. Важно помнить, что ни один прибор не заменяет врача, поэтому профессиональную консультацию можно получить только у специалиста.

Впрочем, далеко не всем нужны такие комплексные системы. Многие пациенты нуждаются в отдельных приборах для контроля пульса, давления, уровня сахара и т. д. Такие приборы тоже широко представлены в продаже.





Приложение как норма жизни

Многие медицинские приборы для самостоятельного контроля состояния организма работают в связке со специальными приложениями. Их возможности не ограничиваются хранением информации: функционал медицинских приложений постоянно расширяется.

Руководитель медицинского управления компании СберЗдоровье, врач-педиатр, гастроэнтеролог, нутрициолог Алина Губанова отмечает, что приложения наиболее эффективны тогда, когда являются связующим звеном между пациентом, который регулярно следит за здоровьем, и врачом.

"Для того чтобы их использование было эффективным и безопасным, следует заботиться о своем здоровье в диалоге с врачами, чтобы иметь полное представление о состоянии своего организма, учитывать индивидуальные особенности, а главное – не навредить себе, неверно интерпретируя данные из приложения. Сейчас уже можно легко, в режиме чата или звонка, связаться с врачом и обсудить любой вопрос".

Эксперт также подчеркнула, что медицинские приложения действительно полезны тогда, когда они работают в связке с сертифицированными гаджетами, которые передают корректные данные.

Алина Губанова также сформулировала три основных преимущества, которые дает пользователям приложение.

Возможность связаться с терапевтом и педиатром в режиме 24/7 в течение двух минут в любом удобном формате: аудио, чат, видео. Например, это очень удобно, если вы уехали на дачу и не можете быстро попасть к нужному специалисту. Или если в семье есть маломобильный пожилой человек, которому нужна консультация. Приложения в связке с гаджетами позволяют вести мониторинг состояния. Например, "умный" тонометр позволяет измерять давление и пульс, сохранять в памяти параметры, передавать показания врачу. Если специалист видит тревожные изменения, он связывается с пациентом и дает рекомендации. Через приложение можно также записаться на очный прием к врачу, на анализы или на обследование.

День завтрашний

Медицинские приборы для самостоятельного использования становятся не просто более разнообразными, но и более удобными, чтобы пациенты не чувствовали дискомфорта. А возможности некоторых ноу-хау буквально поражают.

Например, ряд производителей сегодня делают приборы для контроля работы сердца, которые представляют собой электроды, внедренные в текстиль. Специальные майки выпускают, в частности, для спортсменов, которым надо знать, как работает сердце и следить за пульсом. Для контроля артериального давления сегодня делают небольшие приборы, которые по размеру сравнимы с обычными часами, а компания "Швабе" пошла еще дальше. Ее гаджет в виде часов не просто измеряет давление, но и с помощью электростимуляции влияет на тонус сосудов. Такое воздействие может слегка скорректировать артериальное давление.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Медицинской школы UNC и Массачусетского технологического института (США) придумали пластырь, который поможет диабетикам контролировать уровень глюкозы в крови и вовремя вводить инсулин. На пластыре установлен ряд микроигл, которые чувствительны к уровню сахара. Если он повышается, то из микроиглы высвобождается небольшая порция инсулина. Происходит автоматическая инъекция, и так до следующего повышения.

Компания AbilityLab сконструировала специальные компактные датчики, которые легко устанавливаются на руки, ноги или на шею пациентов, перенесших инсульт. Например, шейный датчик дает врачу всю информацию о том, как пациент делает глотательные движения, а также о том, как работают его голосовые связки, датчики на конечностях помогают контролировать работу мышц. Такая информация помогает правильно подбирать программу реабилитации и быстрее восстанавливать пострадавшие функции.

Конечно, такие приборы необходимы далеко не всем людям, а тем, кто живет с серьезными хроническими заболеваниями. Тем не менее, они помогают пациентам жить активной жизнью без постоянных мыслей о том, что пора идти в поликлинику.

Сам себе диагност

Активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) рождает соблазн использовать его для постановки диагноза без участия врача. Возможно ли это?





Алина Губанова отмечает, что популярные приложения с использованием ИИ чаще всего учатся на данных, которые есть в открытом доступе в интернете. Эти сведения не всегда корректны, так что и диагноз, сделанный на их основании, не будет точным. На данном этапе ИИ помогает врачу, является его инструментом, а не заменой. Он может помочь в постановке диагноза, но у ИИ нет ни интуиции, ни сопереживания, а все это очень важно для врача.

"Врач, в отличие от нейросети, способен оценить психологическое состояние пациента, социальные стороны его жизни и подбирает лечение так, чтобы оно помогло конкретному человеку", – отмечает эксперт.