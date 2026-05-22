Елизавета Туктамышева подтвердила роман с Петром Гуменником

Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник подтвердили роман. Поводом стали совместные фотографии, которые фигуристы почти одновременно опубликовали в социальных сетях. До этого поклонники долго обсуждали возможные отношения спортсменов, однако сами они предпочитали не давать прямых комментариев о личной жизни.





На снимках Туктамышева и Гуменник позирует в обнимку, дурачится перед камерой и показывает кадры из путешествия. Среди опубликованных фотографий – снимки из США, в том числе у Большого каньона, а также кадры из самолета и архивные моменты из поездок. Публикацию Елизавета сопроводила лаконичной подписью о том, что теперь они "так и живут".





Слухи о романе фигуристов ходили не первый месяц. Поклонники замечали, что спортсмены появляются в одних и тех же местах, публикуют фото из похожих локаций и проводят время вместе. Обсуждения усилились после Олимпиады в Милане, где Туктамышева работала корреспондентом и эмоционально поддерживала Гуменника во время его выступлений. Тогда фигуристка объясняла свое присутствие профессиональными обязанностями, но болельщики продолжали искать в ее реакции личный подтекст.

Весной в Сети также появлялись кадры, на которых Елизавета и Петр гуляли по Милану, держась за руки. Однако публичного подтверждения тогда не последовало. Теперь же совместная фотосерия фактически поставила точку в обсуждениях: поклонники восприняли публикацию как официальное признание отношений.

Для Туктамышевой это первый публично подтвержденный роман после расставания с фигуристом Андреем Лазукиным. Елизавета – чемпионка мира и Европы, победительница Финала Гран-при ISU. В 2023 году она взяла паузу в спортивной карьере, после чего стала чаще появляться в ледовых шоу, работать в медиа и пробовать себя в новых форматах.

Петр Гуменник – один из самых заметных российских фигуристов последних лет. Он становился чемпионом России и победителем Финала Гран-при России, а на Олимпиаде в Милане занял шестое место, выступая в нейтральном статусе. До последнего времени спортсмен почти не делился подробностями личной жизни, поэтому его роман с Туктамышевой вызвал особенно бурную реакцию фанатов фигурного катания.