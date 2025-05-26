Виктория Боня после восхождения на Эверест заявила, что Каннский фестиваль — не ее уровень

Виктория Боня заявила, что больше не видит смысла в участии в Каннском кинофестивале. По словам 45-летней телеведущей и модели, после недавнего восхождения на Эверест она пересмотрела свои жизненные приоритеты, и светские мероприятия отошли на второй план.

Боня призналась, что не жалеет о пропуске фестиваля в этом году. Раньше она регулярно появлялась на мероприятии, однако теперь заявила, что это событие потеряло для нее значимость.

"Как-то это все кажется... Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень", – прокомментировала Боня в личном блоге.

После возвращения из экспедиции она сообщила, что соскучилась по дочери Анджелине и кошке Мурке. По словам теледивы, ближайшие дни она проведет со своей семьей. Виктория уже вернулась в свой дом в Монако.



Также она уточнила, что готовится к следующему восхождению – в 2026 году Боня собирается отправиться в Пакистан для покорения вершины К2. Эту гору называют самой опасной на Земле из-за сложности маршрута. Даже бывалые альпинисты побаиваются восьмитысячник, рассказала блогер.



Напомним, на протяжении 13 лет экс-участница "Дома-2" не пропускала Каннский кинофестиваль. Звезда живет в Монако вместе с дочерью и до этого года являлась завсегдатаем красной дорожки.

Ранее Боня пожаловалась на молчание альпинистов и звезд шоу-бизнеса после восхождения на Эверест.