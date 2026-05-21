Кайли Миноуг призналась, что столкнулась с рецидивом рака груди пять лет назад

Кайли Миноуг впервые рассказала, что во второй раз столкнулась с раком груди. Австралийская певица раскрыла личную историю в документальном проекте Netflix Kylie, где призналась: повторный диагноз ей поставили в 2021 году после планового медицинского обследования.

Для 57-летней артистки это стало вторым серьезным испытанием. Впервые рак молочной железы у нее обнаружили в 2005 году, когда певице было 36 лет. Тогда Миноуг пришлось прервать гастрольный тур, пройти операцию по удалению опухоли, а затем лечение химиотерапией и лучевой терапией. Ее борьба с болезнью широко освещалась в прессе, поэтому второй раз певица решила пережить диагноз без публичности.

По словам Миноуг, в 2021 году она была эмоционально истощена и не могла говорить о болезни с поклонниками. Артистка призналась, что в какой-то момент не хотела выходить из дома и чувствовала себя "оболочкой человека". Она долго искала подходящий момент, чтобы рассказать о случившемся, но каждый раз откладывала признание.

Певица продолжала работать даже в тяжелый период. В 2023 году она выпустила хит Padam Padam, который стал одним из главных поп-треков сезона и принес ей премию "Грэмми" в категории Best Pop Dance Recording. Однако за внешним успехом скрывался опыт, о котором публика ничего не знала. Миноуг рассказала, что песня Story из альбома Tension была связана именно со второй борьбой с раком.

Сейчас артистка говорит, что чувствует себя хорошо. Она отдельно подчеркнула значение ранней диагностики и регулярных обследований: именно плановый чек-ап помог выявить болезнь на стадии, когда лечение оказалось эффективным. По словам певицы, она надеется, что ее история станет для кого-то мягким напоминанием не откладывать визит к врачу.

В документальном фильме Миноуг также затронула болезненную тему материнства. Во время первого лечения в 2005 году она откладывала начало химиотерапии, чтобы пройти несколько циклов ЭКО. Попытки не привели к беременности, и певица призналась, что эта несбывшаяся мечта до сих пор остается для нее личной болью.

Несмотря на пережитое, Кайли Миноуг продолжает активную карьеру. После успеха Padam Padam интерес к ее музыке снова резко вырос, а сама артистка отмечает, что поп-музыка остается для нее источником сил.