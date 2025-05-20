Лена Ленина рассказала о конфликте с Леной Перминовой на кинофестивале в Каннах

Лена Ленина рассказала, что между ней и моделью Леной Перминовой произошел небольшой конфликт. Обе светские дивы столкнулись у дверей отеля Carlton и пообщались.

По словам Лениной, первая к разговору подошла Перминова, обратив внимание на ее очередной экстравагантный образ. Напомним, писательница традиционно появляется на фестивале с необычными прическами и в креативных вечерних нарядах, которые неизменно привлекают внимание фотографов.

"Лена мне: "Леночка, какая у Вас красивая прическа", – рассказала Ленина. – "Я ей (завидуя ее стройности и пытаясь парировать): "А вот у Вас все красивое! Кроме прически".

В разговор также был втянут спутник Перминовой – 29-летний манекенщик Тарас Романов. Ленина призналась, что восхитилась молодым человеком и даже попросила сделать с ним пару снимков, но без Перминовой. По словам писательницы, ей в этом вежливо отказали.

Сама Перминова ситуацию не прокомментировала, однако пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни сочли поведение Лениной дерзким и неуместным, другие – очередным примером "светского перформанса".

Напомним, в конце прошлого года Елена Перминова рассталась с мужем Александром Лебедевым спустя почти 20 лет брака. Накануне модель рассказала о причинах.