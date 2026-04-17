Леди Гага завершила тур The Mayhem Ball с рекордными сборами более $400 млн

Леди Гага завершила свой масштабный тур The Mayhem Ball – и, судя по цифрам, это один из самых громких поп-проектов последних лет. За 12 месяцев артистка дала 93 сольных концерта на пяти континентах.



По данным индустрии, тур принес более 419 миллионов долларов (почти 32 миллиарда рублей) – это абсолютный рекорд в гастрольной карьере певицы. В сумме же за годы выступлений Леди Гага преодолела отметку в миллиард долларов, войдя в клуб самых успешных артисток вместе с Бейонсе, Мадонной и Тейлор Свифт.



The Mayhem Ball стал логичным продолжением одноименного альбома Mayhem – уже седьмого релиза певицы, возглавившего чарт Billboard 200. Пластинка также закрепила успех на премиях, получив сразу несколько статуэток, а трек Die With A Smile, записанный вместе с Bruno Mars, стал одним из главных хитов года.





Гастрольный маршрут был выстроен как полноценное мировое турне: от Лас-Вегаса до Токио с финальной точкой в Нью-Йорке. При этом старт кампании оказался не менее громким – разогревочные шоу в Мехико и Сингапуре собрали сотни тысяч зрителей и десятки миллионов долларов, фактически превратив "подготовку" в самостоятельные события.

Отдельным моментом стали выступления вне классического тура: участие в Coachella и бесплатное шоу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, которое собрало многотысячную аудиторию. В совокупности за год артистка выступила перед более чем 4,5 миллионами зрителей.





В результате The Mayhem Ball не только стал самым прибыльным туром в карьере Lady Gaga, но и вошел в число самых успешных поп-туров десятилетия.