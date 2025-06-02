Шоу Леди Гаги в Бразилии вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро отмечен в Книге рекордов Гиннесса как самое массовое сольное выступление женщины-исполнительницы. 3 мая 2025 года певица собрала на пляже Копакабана около 2,5 миллиона зрителей, побив предыдущий рекорд, установленный Мадонной годом ранее на том же месте. Мероприятие стало не только музыкальным событием, но и знаковым моментом для самой Гаги: это был ее первый визит в Бразилию за последние 13 лет.

Бесплатный концерт, организованный при поддержке Live Nation и городского туристического агентства, стал феноменом. Сцена, установленная рядом с океаном, мощный лайв с хитами вроде "Bad Romance", "Poker Face" и "Born This Way", а также безупречная хореография и световое шоу – все это сделало вечер незабываемым. Мировые СМИ тут же подхватили новость, а Книга рекордов Гиннесса оперативно зафиксировала достижение.





Выступление Гаги не только побило рекорд среди певиц, но и стало одним из самых масштабных музыкальных событий последнего десятилетия. До сих пор абсолютным лидером по числу зрителей остается Род Стюарт, чей новогодний концерт в 1994 году посетили 3,5 миллиона человек. Однако тогда в толпу вошли и те, кто пришел исключительно на праздничный фейерверк. В случае с Леди Гагой интерес был сосредоточен исключительно на музыке.

Помимо культурного значения, событие принесло серьезную выгоду для экономики Рио-де-Жанейро. По предварительным оценкам, шоу принесло городу свыше 100 миллионов долларов за счет туристических расходов, логистики, размещения и ресторанного бизнеса. Концерт стал частью новой серии мероприятий, направленных на продвижение Бразилии как площадки для масштабных культурных событий.

Возвращение Леди Гаги в Южную Америку совпало с выходом ее восьмого студийного альбома "Mayhem", в котором артистка вновь обратилась к своим музыкальным корням, но при этом не побоялась экспериментов с жанрами. Новая пластинка уже получила положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников, отметивших смелость и зрелость материала.