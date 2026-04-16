Кремль отреагировал на обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

Виктория Боня записала видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. Ролик, в котором она затрагивает социальные проблемы, был опубликован 14 апреля и собрал миллионы лайков и комментарии.

На ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что обращение не осталось незамеченным.

"Безусловно, мы видели, оно (обращение Бони. – Прим.ред.) достаточно популярно", – высказался пресс-секретарь, подчеркнув, что по этим вопросам уже ведется большая работа.

В своем видео Боня подняла ряд социальных тем – от экологических проблем до ограничений в цифровой среде. По ее словам, речь идет о вопросах, которые напрямую влияют на повседневную жизнь, включая последствия паводков в Дагестане и ситуацию в акватории Черного моря.

На фоне резонанса некоторые подписчики даже заговорили о потенциальной политической карьере для Виктории Бони, однако сама она заявила, что этим должны заниматься компетентные люди.

Между тем были и те, кто раскритиковал Боню за высказывание. В основном это было связано с тем, что Виктория много лет живет в Монако.