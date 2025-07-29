Рекламную кампанию с Сидни Суини обвинили в нацизме

27-летняя Сидни Суини снялась в ролике, продвигающем новую коллекцию денима. На первый взгляд – типичная история: красивая картинка, улыбка Сидни и слоган, играющий словами. Но именно игра слов и стала причиной интернет-бури.

В видео актриса говорит, что "гены передаются по наследству – они определяют цвет глаз, волос и даже характер". А затем добавляет с улыбкой: "Мои джинсы – голубые". Маркетологи бренда построили кампанию на каламбуре между английскими словами genes (гены) и jeans (джинсы), сделав акцент на "хороших джинсах / генах" актрисы. На экране появляется подпись: "У Сидни Суини хорошие jeans/genes".





Но публика восприняла такой ход негодованием. Многие сочли это неуместной аллюзией на идеи евгеники – теории о селекции "лучших генов", которая ассоциируется с расовыми теориями и даже с идеологией нацистской Германии. Особенно чувствительно прозвучало упоминание генетических черт на фоне внешности Суини – голубоглазой блондинки, которую рекламный посыл будто бы превозносит как эталон.

Соцсети моментально отреагировали. В TikTok пользователей возмутило, что в 2025 году бренд позволяет себе такие намеки. Комментаторы назвали кампанию "опасной" и "безответственной", а сам ролик – "эстетизированной евгеникой". Комментаторы призвали актрису и бренд быть осмотрительнее в месседжах.





Некоторые даже провели параллели с печально известной рекламой Calvin Klein 1980-х годов, где юная Брук Шилдс заявляла: "Хочешь знать, что между мной и моими джинсами? Ничего". Тогда бренд также обвинили в провокации и сексуализации несовершеннолетней. Сидни ранее уже говорила, что ей не нравится, когда в ней видят "только сексуальный образ", но при этом не отказывается от проектов, играющих на этой теме.

На фоне скандала актриса хранит молчание, не комментируя ситуацию. American Eagle также не выступил с официальным заявлением. Интересно, что несмотря на волну критики, кампания оказалась весьма эффективной: акции бренда подскочили более чем на 15% – аналитики уже прозвали это "мем-эффектом".