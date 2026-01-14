Скончался актер и режиссер Игорь Золотовицкий

В возрасте 64 лет скончался актер, режиссер и педагог Игорь Золотовицкий. Заслуженный артист России и ректор Школы-студии МХАТ ушел из жизни сегодня утром, сообщает ТАСС.

По информации источников, в последние месяцы Игорь Яковлевич боролся с онкологическим заболеванием. Диагноз ему поставили в прошлом году. В конце декабря артист несколько раз попадал в больницу с обострением болезни и проблемами с сердцем. Неделю назад Золотовицкий был госпитализирован в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. Сегодня утром врачи в течение получаса пытались реанимировать актера, однако спасти его не удалось.

Игорь Золотовицкий до последних недель продолжал преподавать и исполнять обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он был не только ярким актером, но и одним из самых уважаемых педагогов современного театра. На его счету десятки ролей в кино и сериалах, среди которых – "Сердце капитана Немова", "Каменская", "Самая красивая", "Ландыш серебристый".

Год назад Золотовицкий тяжело переживал смерть своей коллеги и подруги Евгении Добровольской, с которой много лет играл на сцене МХТ. В интервью он тогда говорил: "Она потрясающая, талантливая, с непростым характером, но среди актеров простой характер, наверное, и не встречается".