Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон сняли целующейся с мексиканским бизнесменом

Издание Quién опубликовало фотографии папарацци, на которых Уотсон и Байльерес проводят время вместе. Впервые пару заметили еще в конце прошлого года на курорте Куршевель. Позже их неоднократно видели в разных городах Мексики – на прогулках и за ужинами. Новую волну обсуждений вызвали свежие снимки из аэропорта, где актрису и бизнесмена засняли целующимися.

В западных СМИ обсуждают новый роман Эммы Уотсон. 35-летняя актриса встречается с мексиканским предпринимателем Гонсало Эвиа Байльересом – представителем одной из самых состоятельных семей страны.

Видео: YouTube/@hdsdtv-v7c

Сама звезда франшизы "Гарри Поттер" пока никак не комментирует слухи о личной жизни.

Гонсало Эвиа Байльерес принадлежит к влиятельной мексиканской бизнес-династии. Его семья управляет конгломератом Grupo BAL, который работает в сфере горнодобывающей промышленности, страхования, финансов и ритейла. Сам Байльерес ведет довольно закрытый образ жизни. Известно, что он основал инвестиционную компанию HBeyond и занимает в ней должность генерального директора. Компания занимается проектами в области искусственного интеллекта, логистики и технологических инвестиций.

Ранее предприниматель около двух лет состоял в отношениях с певицей Белиндой. О романе стало известно уже после их расставания – в 2024 году артистка выпустила песню Heterocromía, которую, по слухам, посвятила бывшему возлюбленному.

Уотсон традиционно не обсуждает отношения публично. Среди ее предыдущих партнеров называли оксфордского однокурсника Кирана Брауна, американского предпринимателя Лео Робинтона и Брэндона Грина – сына британского миллиардера.