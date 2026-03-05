Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына Бруклина с 27-летием на фоне семейного конфликта

Старший наследник дизайнера и футболиста живет в США и не общается с родителями. Несмотря на это, Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили Бруклина с днем рождения.

 4 марта старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин Бекхэм, отметил день рождения – ему исполнилось 27 лет. Родители поздравили его публично в социальных сетях, несмотря на продолжающийся семейный конфликт.

Виктория Бекхэм опубликовала архивный снимок с маленьким сыном и написала, что любит его. Дэвид Бекхэм также поделился семейной фотографией, сопроводив публикацию эмодзи-сердцем. При этом сам именинник, по сообщениям СМИ, не увидел поздравлений: ранее он заблокировал родителей в социальных сетях.

Фото: соцсети/@victoriabeckham

Фото: соцсети/@davidbeckham

О напряжении в семье Бекхэмов начали говорить еще более года назад. Поводом для обсуждений стали откровенные публикации Бруклина Бекхэма, в которых он писал, что в детстве чувствовал себя в семье лишним и недополучал внимания от родителей. А в январе 2026 года сын футболиста и дизайнера выпустил пост, где публично обвинил родителей в нападках на жену.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: соцсети/@nicolaannepeltzbeckham

Сейчас Бруклин живет в США и практически перестал общаться с семьей. По данным инсайдеров, особенно тяжело ситуацию переживает младшая дочь семьи – Харпер, которая скучает по старшему брату. При этом официально конфликт, кроме самого Бруклина, никто из членов семьи не комментирует. Лишь однажды Дэвид Бекхэм затронул эту тему и заявил, что "позволяет своим детям ошибаться". 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

