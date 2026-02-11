Константин Богомолов решил покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов объявил о своем решении отказаться от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. По данным ТАСС, режиссер направил соответствующее обращение министру культуры России Ольге Любимовой.

Назначение Богомолова на пост временного руководителя учебного заведения состоялось 23 января, о чем Любимова написала в своем Telegram-канале. Это кадровое решение сразу вызвало оживленную реакцию в профессиональном сообществе – часть актеров и театральных деятелей поддержала режиссера, однако многие выпускники и студенты Школы-студии выразили несогласие.

Через несколько дней после назначения группа бывших учащихся МХАТа направила министру документ с просьбой пересмотреть решение. В нем они подчеркнули, что ректором должен быть человек, "выросший внутри школы" и разделяющий ее художественные принципы. К обращению присоединились Антон Шагин, Марк Богатырев, Варвара Шмыкова и телеведущая Юлия Меньшова.

Комментируя уход, Богомолов написал в Telegram, что благодарен Министерству культуры за доверие и "искренне желает Школе-студии успеха и терпения".

Напомним, Константин Богомолов возглавляет Театр на Бронной с 2019 года и театр-сцену "Мельников" с 2024 года.