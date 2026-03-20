Лерчек подала заявление на следователей, которые не отпускали ее к врачам

Чекалина требует проверить действия полиции. Блогер заявила о проблемах с медицинской помощью во время домашнего ареста.
Валерия Чекалина инициировала проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, работавших над ее делом. Соответствующее обращение направлено в Следственный комитет РФ, о чем стало известно 20 марта через представителей блогера.
Поводом стали условия, в которых Чекалина находилась во время домашнего ареста. По ее версии, процесс получения разрешений на визиты к врачам затягивался, несмотря на ухудшение самочувствия и необходимость обследований.
Отдельно в заявлении отмечается, что возможность обращаться к специалистам якобы могла зависеть от позиции блогера в рамках следствия. По словам ее представителей, ей предлагали признать вину в обмен на более свободный доступ к медицинской помощи, однако Чекалина на это не пошла.
Позже у блогера выявили тяжелое заболевание – рак желудка на поздней стадии со множественными метастазами. Близкие утверждают, что диагноз был поставлен с опозданием.
После подтверждения диагноза суд принял решение изменить меру пресечения: 16 марта Чекалину освободили. Также приостановлен уголовный процесс, связанный с выводом денег за рубеж.
Сейчас блогер проходит лечение в государственном онкоцентре и уже начала терапию. Ее состояние оценивается как стабильное. По словам ее жениха Луиса Сквиччиарини, первые этапы лечения дали положительный эффект.