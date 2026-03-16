Прокуратура согласилась приостановить дело Лерчек на фоне обнаруженного у нее рака

Прокуратура согласилась с предложением защиты приостановить уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) до ее выздоровления. Соответствующее заявление прозвучало на заседании в Гагаринском районном суде Москвы 16 марта.

Представитель гособвинения попросил выделить материалы в отдельное производство и временно остановить судебное разбирательство в отношении Чекалиной из-за состояния ее здоровья. При этом прокуратура предлагает изменить меру пресечения на запрет определенных действий и разрешить блогеру посещать медицинские учреждения для лечения.

Ранее адвокаты блогера также направили в суд ходатайство с просьбой изменить действующую меру пресечения и приостановить процесс. По словам защиты, сейчас Чекалина не может самостоятельно передвигаться.

Юристы утверждают, что у блогера диагностирован перелом двух позвонков, возникший на фоне метастазов из-за онкологии четвертой стадии. Кроме того, она испытывает сильный болевой синдром, который, по оценкам врачей, достигает 9–10 баллов. В связи с этим, как отмечают представители защиты, в ближайшие месяцы она не сможет участвовать в судебных заседаниях.

Дело связано с обвинениями в выводе более 250 млн рублей на счета иностранной компании в ОАЭ. Следствие считает, что средства были переведены в обход действующего законодательства. С октября 2024 года Чекалина находится под домашним арестом и вину не признает.

Фигурантом дела также проходит ее бывший супруг – Артем Чекалин. В отношении него прокуратура просит продолжить судебное разбирательство. Ранее он частично признал вину, однако его защита настаивает, что в действиях предпринимателя отсутствует состав преступления.