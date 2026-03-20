Деми Мур опубликовала новые фото тяжелобольного Брюса Уиллиса в день его рождения

19 марта Брюс Уиллис отметил 71-й день рождения. В честь этого Деми Мур опубликовала новые фотографии актера, который в последние годы борется с тяжелым заболеванием.

На снимках Уиллис запечатлен с двухлетней внучкой Луэттой – дочерью Румер Уиллис. На одном из кадров девочка целует деда в щеку, а он отвечает мягкой улыбкой. Публикацию Мур сопроводила коротким, но эмоциональным посланием.

"Все, что тебе нужно, – любовь. С днем рождения, Брюс", – написала актриса.





К поздравлениям присоединилась и сама Румер, опубликовав видео с архивными моментами из фильмов отца.

"С днем рождения, папочка! Сегодня я хочу думать о тебе – как ты танцуешь и остаешься собой, таким невероятно обаятельным. Я очень тебя люблю", – написала она.