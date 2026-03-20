Деми Мур опубликовала новые фото тяжелобольного Брюса Уиллиса в день его рождения

"Крепкий орешек" отметил 71-летие. С 2022 года Брюс Уиллис живет с лобно-височной деменцией.

19 марта Брюс Уиллис отметил 71-й день рождения. В честь этого Деми Мур опубликовала новые фотографии актера, который в последние годы борется с тяжелым заболеванием.

На снимках Уиллис запечатлен с двухлетней внучкой Луэттой – дочерью Румер Уиллис. На одном из кадров девочка целует деда в щеку, а он отвечает мягкой улыбкой. Публикацию Мур сопроводила коротким, но эмоциональным посланием.

"Все, что тебе нужно, – любовь. С днем рождения, Брюс", – написала актриса. 

Брюс Уиллис с внучкой. Фото: соцсети/@demimoore

К поздравлениям присоединилась и сама Румер, опубликовав видео с архивными моментами из фильмов отца.

"С днем рождения, папочка! Сегодня я хочу думать о тебе – как ты танцуешь и остаешься собой, таким невероятно обаятельным. Я очень тебя люблю", – написала она.

Видео: соцсети/@rumerwillis

Отдельно к аудитории обратилась супруга актера Эмма Хеминг. Она напомнила о диагнозе Уиллиса и рассказала, что этот опыт стал для нее отправной точкой для создания благотворительного фонда. По словам жены Брюса она осознала, как много семей сталкиваются с подобным диагнозом и призвала уделить время тем, кто столкнулся с аналогичной болезнью или поддержать ее фонд в этот день. 

О диагнозе актера стало известно несколько лет назад. Сначала речь шла об афазии, однако позже врачи уточнили, что у него лобно-височная деменция – недуг, который сказывается на речи, памяти и поведении. В 2022 году Уиллис завершил актерскую карьеру.

Несмотря на развод в 2000 году после 13 лет брака, Мур остается рядом с бывшим супругом. Вместе с их дочерьми – Румер, Скаут и Таллулой – она продолжает поддерживать актера. У Уиллиса также есть две младшие дочери от Эммы Хеминг.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

