Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного дебютировала на подиуме на Неделе моды в Москве.

Мия прошла по подиуму в бальном платье от бренда Sasha Kim.

10-летняя дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стала моделью и прошла по подиуму в рамках Московской недели моды в манеже. Мия стала участницей показа модного бренда Sasha Kim, который занимается бальными платьями.

Юная модель появилась в образе, построенном на контрастах: белое пышное платье с черным акцентом на лифе дополнили прозрачная накидка в пол и вуаль с декоративными элементами. Выход получился сдержанно-театральным – в духе вечерней классики.

Муцениеце показала закулисье подготовки к шоу и сам выход дочери в соцсетях. Для Мии это один из первых опытов на подиуме.

Видео: соцсети/@agataagata

После развода с Павлом Прилучным их общие дети остались жить с Агатой. Однако в прошлом году экс-супруги через суд решали, с кем должен жить их старший сын Тимофей. Как уверяет актер, подросток сам решил переехать к нему. В конечном итоге суд все же встал на сторону Муцениеце, и мальчик вернулся к маме.

Сейчас Агата воспитывает детей вместе с новым мужем, дирижером Петром Дрангой. Пара оформила отношения летом прошлого года. В декабре актриса стала матерью в третий раз.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

