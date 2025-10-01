Том Холланд подтвердил помолвку с Зендеей

Том Холланд и Зендея, одна из самых ярких пар Голливуда, наконец-то перестали обходить стороной слух о помолвке. На одном из недавних мероприятий актер сделал уточнение, которое моментально разлетелось по СМИ: Зендая уже не его девушка, а невеста.

Обсуждения их личной жизни начались еще в январе, когда актриса появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. С тех пор поклонники только и гадали, действительно ли пара готовится к свадьбе. Теперь сомнений не осталось. Холланд публично признал, что они официально обручены.

По информации инсайдеров, предложение было сделано в уютной и камерной атмосфере между Рождеством и Новым годом. Том тщательно подготовился к этому шагу: купил кольцо, получил согласие родителей возлюбленной и выбрал подходящий момент.

Роман актеров начался еще в 2021 году на съемках очередного фильма о Человеке-пауке. Несмотря на то, что их часто видели вместе, официально о своих отношениях они заговорили лишь спустя несколько лет. Сегодня же Холланд и Зендея остаются символом современной голливудской истории любви – стильной, но при этом максимально закрытой от посторонних глаз.

Будущая свадьба, по словам окружения, будет событием для узкого круга. Вряд ли стоит ждать фотосессий в глянце или трансляций, ведь актеры всегда подчеркивали, что их счастье – личное дело. Тем не менее, выходы Зендаи на красные дорожки с бриллиантовым кольцом и признание Холланда уже сделали их союз главным инфоповодом в индустрии.