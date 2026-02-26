Фанаты Леди Гаги раскритиковали ее концерт в Лос-Анджелесе

Новый концерт Леди Гаги, прошедший в Лос-Анджелесе, вызвал волну недовольства среди поклонников певицы. Фанаты, пришедшие на долгожданное шоу, назвали его "самым слабым за всю карьеру артистки" и пожаловались на организацию.

Как выяснилось, выступление снималось для будущего концертного фильма, однако зрителей заранее об этом не предупредили. В результате большую часть концерта по сцене перемещались операторы и техническая команда, перекрывая обзор публике. Многие зрители заявили, что почти не видели саму Гагу, несмотря на то что стоимость билетов доходила до 75 тысяч рублей.

"Мы пришли насладиться живым шоу, а оказались статистами в съемочном павильоне", – написали фанаты в соцсетях.

Дополнительное раздражение вызвали длинные паузы между песнями: по словам очевидцев, некоторые технические остановки длились несколько минут, полностью разрушая атмосферу концерта.

Певица и ее команда пока не прокомментировали ситуацию.