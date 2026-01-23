Бруклин Бекхэм хочет выпустить мемуары на фоне конфликта с семьей

Конфликт в доме Бекхэмов постепенно трансформируется из эмоциональной драмы в тщательно продуманный медиапроект. Старший сын Бруклин Бекхэм, ранее воспринимавшийся как часть наследственного бренда, сегодня выстраивает собственную систему координат – финансовую, репутационную и смысловую.

По данным Daily Mail, громкое заявление Бруклина в соцсетях, где он обвинил родителей – Дэвида Бекхэма и Викторию Бекхэм – в многолетнем контроле и давлении, стало отправной точкой новой стратегии, в центре которой – потенциальные мемуары, которые могут повторить модель коммерческого и репутационного успеха книги "Запасной" принца Гарри.

Инсайдеры утверждают, что Бруклин давно сотрудничает с литературным агентом и годами отказывался от предложений издателей, ограничиваясь форматами хобби – фотографией и кулинарией. Однако эскалация семейного конфликта и ощущение утраты контроля над собственной историей заставили его пересмотреть позицию. Ключевым фактором стала поддержка супруги Николы Пельтц и ее семьи, а также сближение с кругом Меган Маркл и принца Гарри – людьми, уже прошедшими путь публичного разрыва с влиятельной семьей.

С точки зрения дизайна бренда происходящее выглядит как редизайн идентичности. Бруклин Бекхэм стремится выйти из роли сына знаменитостей и превратиться в самостоятельную медийную единицу, владеющую собственным нарративом. Даже выбор возможного издателя – Penguin Random House, ранее работавшего с ним и с принцем Гарри, – считывается как осознанное позиционирование.