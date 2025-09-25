Рианна раскрыла пол и имя третьего ребенка

Рианна стала мамой в третий раз – 37-летняя певица и актриса родила девочку и сама поделилась нежным кадром с малышкой. На снимке звезда сидит на кровати, прижимая к себе новорожденную. В этот раз артистка не стала скрывать лицо ребенка, и поклонники смогли рассмотреть первую дочь певицы.

Малышка появилась на свет 13 сентября 2025 года. Девочку назвали Роки Айриш Майерс. Первое имя выбрано в честь A$AP Rocky, а второе – трогательная отсылка к памяти отца Рианны, Рональда Фенти, ушедшего из жизни в мае. Он был человеком с богатым смешанным происхождением: африканскими, ирландскими, английскими и шотландскими корнями.





Для Рианны и ее возлюбленного это уже третий ребенок. В 2022 году у пары родился сын RZA Ательстон Майерс, а в августе 2023-го – второй мальчик, Риот Роуз. Теперь же к братьям присоединилась долгожданная сестра.

О желании стать мамой девочки певица говорила еще в конце 2024 года, а во время Met Gala-2025 она подтвердила беременность, выйдя на ковровую дорожку в корсете, подчеркивающем округлившийся живот. Сам A$AP Rocky не скрывал эмоций: "Надеюсь, это девочка. Мы молимся, чтобы это была девочка. Эта беременность так сильно отличается от двух предыдущих", – признался он в интервью незадолго до родов.

Поклонники уверены: девочка станет такой же иконой стиля, как и ее мама, которая давно превратила даже ожидание ребенка в модный перформанс.



