Канье Уэст лег в рехаб по настоянию супруги Бьянки Цензори

Канье Уэст и его жена, архитектор и модель Бьянка Цензори, решили сделать паузу в череде громких скандалов и сосредоточиться на восстановлении – пара отправилась в реабилитационный центр в Испании. По данным Daily Mail, именно Бьянка настояла на том, чтобы музыкант согласился на лечение, поставив под сомнение будущее их брака.

Источники подчеркивают, что артист принял решение пройти курс терапии после срывов и череды публичных конфликтов.

"Бьянка готова оставаться рядом с ним, несмотря на стресс и все огорчения", – рассказал инсайдер из окружения пары.



Когда именно рэпер был на лечении в рехабе и продолжает ли курс в настоящее время, неизвестно. Однако, по информации портала, визит в испанский центр стал попыткой артиста начать "новую страницу" после периода репутационных потерь и скандальных заявлений.



Напомним, за последний год Уэст неоднократно оказывался в центре общественного внимания – от провокационных комментариев и выходов до спорных утверждений о контроле над стилем своей жены. Сама Бьянка ранее опровергла подобные слухи, заявив в интервью Vanity Fair, что сама решает, какую одежду ей носить, и муж не оказывает на нее давление.