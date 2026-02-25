Navai опроверг новость о расставании с Анастасией Мироновой

Накануне телеведущая Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале о расставании певца Navai и блогера Анастасии Мироновой. По словам журналистки, размолвка произошла накануне Дня всех влюбленных. 14 февраля артист провел вечер в московском клубе "Родина" в компании друзей, тогда как в социальных сетях создавалось впечатление романтического праздника с избранницей. Вскоре после этого Миронова отправилась в Дубай одна.

Вскоре Наваи Бакиров опроверг слухи о расставании, подтвердив лишь факт ссоры и свое пребывание в клубе без возлюбленной. По его словам, в их отношениях действительно случаются сложные периоды, и в такие моменты Миронова предпочитает уединение. Именно из-за конфликта артист обратился за поддержкой к друзьям.

Музыкант также сообщил, что позже нашел Анастасию и прилетел к ней в Эмираты, чтобы лично урегулировать недопонимание. Косвенным подтверждением примирения стал показанный блогером букет, привезенный рэпером. При этом сама Миронова от комментариев воздержалась.

"Любые пары могут ссориться и мириться, мелкие конфликты не означают конец отношений", – сказал певец.

О романе Наваи и Анастасии стало известно публике в 2025 году после череды намеков – совпадений в геолокациях и совместных появлений на светских мероприятиях. Он – автор хитов и завсегдатай вечеринок, она – галеристка и фитнес-инфлюенсер с интересом к искусству и моде, и публика в очередной раз убедилась в том, что противоположности притягиваются.