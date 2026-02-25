Билл Гейтс признался, что изменил жене с двумя россиянками

Билл Гейтс публично признался в изменах жене. На внутренней встрече сотрудников благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation миллиардер извинился за прежние контакты с финансистом Джеффри Эпштейном и подтвердил, что действительно имел отношения на стороне.

По данным The Wall Street Journal, основатель Microsoft признал, что в его жизни были отношения с двумя женщинами из России.

"У меня действительно были романы: один – с русской, игроком в бридж, с которой я познакомился на турнире по бриджу. И один – с русской, физиком-ядерщиком, с которой я познакомился по работе", – заявил Гейтс.

Он подчеркнул, что эти женщины не были связаны с делом Эпштейна и не являлись его жертвами.

Миллиардер также подтвердил, что поддерживал общение с Эпштейном в период с 2011 по 2014 год, когда тот уже был осужден за преступления сексуального характера. По словам Гейтса, он прекратил контакты после 2014 года.

"Я не совершал ничего противозаконного и не видел ничего противозаконного", – сказал Гейтс, добавив, что знакомство с Эпштейном было "огромной ошибкой".

Бывшая супруга бизнесмена, Мелинда Френч, в одном из недавних интервью также признала, что именно отношения Гейтса с Эпштейном стали одной из причин распада их брака. Пара официально развелась в 2021 году после 27 лет совместной жизни.

Напомним, Джеффри Эпштейн был обвинен в торговле людьми и сексуальном насилии, в том числе над несовершеннолетними. Он умер в тюрьме в 2019 году, однако обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры.