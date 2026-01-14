Суд оставил Гуфа под подпиской о невыезде по делу о грабеже

В Подмосковье суд определил меру пресечения в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова), проходящего обвиняемым по делу о грабеже. Музыканту назначена подписка о невыезде и обязательство соблюдать надлежащее поведение. Ужесточать ограничения суд не стал, оставив ранее выбранную меру без изменений.

Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в октябре 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в подмосковной Апрелевке. По версии следствия, в ходе конфликта у потерпевшего был изъят смартфон iPhone 14 Pro. Вторым фигурантом дела является знакомый артиста Геворк Саруханян. Оба обвиняемых с предъявленными обвинениями не согласились и заявили о своей невиновности.

Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения, прошло в Наро-Фоминском городском суде Московской области. Процесс сопровождался повышенным вниманием прессы, при этом съемка была ограничена. Из-за неявки потерпевшего и его представителя слушания по существу были перенесены. Следующая дата назначена на конец января 2026 года.