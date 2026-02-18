Прокуратура запросила для Гуфа два года условно

В Наро-Фоминском суде состоялись прения сторон по резонансному делу рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Представитель гособвинения ходатайствовал о назначении артисту наказания в виде двух лет лишения свободы условно. Одновременно прокурор выступил с инициативой изменить юридическую квалификацию действий рэпера, предложив изменить обвинение с более тяжкой статьи на менее серьезную.

Речь идет о конфликте, произошедшем осенью 2024 года в банном комплексе, расположенном в деревне Малые Горки. Согласно материалам дела, Долматов вместе с приятелем Геворком Саруханяном арендовал помещение, где у них возникла ссора с братом администратора заведения. Поводом послужила съемка, которую потерпевший вел на свой мобильный телефон. Во время выяснения отношений мужчины применили физическую силу к оппоненту, после чего завладели его смартфоном.

Первоначально следствие квалифицировало произошедшее как грабеж, совершенный группой лиц, что предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Однако в ходе судебного разбирательства гособвинитель пришел к выводу, что в действиях фигурантов отсутствуют признаки открытого хищения чужого имущества. Прокурор счел, что содеянное следует расценивать как самоуправство, сопряженное с применением насилия. Санкции по данной статье предполагают до пяти лет лишения свободы, однако сторона обвинения посчитала возможным не настаивать на реальном заключении.

Смягчающим обстоятельством для рэпера стало наличие на его иждивении двоих несовершеннолетних детей. Аналогичное наказание – два года условно – запросили и для второго участника событий.

Разбирательство проходит в закрытом режиме, поэтому подробности слушаний не разглашаются. Известно, что в момент инцидента потерпевший, являющийся действующим сотрудником правоохранительных органов, получил несколько ударов по лицу. Сам Долматов ранее приносил публичные извинения, однако вину по предъявленному обвинению не признает.

В настоящий момент Гуф находится под подпиской о невыезде, мера пресечения в виде электронного браслета с него снята. Окончательное решение по данному делу остается за судом.