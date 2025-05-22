Лерчек впервые высказалась о домашнем аресте

Троицкий суд Москвы принял решение продлить Валерии Чекалиной и ее бывшему супругу Артему Чекалину меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня 2025 года. Напомним, дело, возбужденное осенью прошлого года, связано с подозрением в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей через поддельные документы. Фигурантами также остаются бизнес-партнер семьи Роман Вишняк и несколько компаний, чья деятельность проверяется следствием.

Сторона обвинения заявила, что завершить следственные мероприятия в обозначенные ранее сроки невозможно. При этом защита пыталась добиться смягчения меры пресечения, однако суд остался непреклонен: запрет на использование интернета и любых средств связи остается в силе, а все ходатайства были отклонены.

Параллельно с этим налоговая служба выставила блогеру очередной счет – по информации издания, сумма задолженности превышает 28 миллионов рублей. Это дополнительно усугубило и без того непростую ситуацию Чекалиной, ведь ранее она уже закрыла значительный долг перед ФНС.

В своем первом интервью за время ареста Лерчек призналась, что переживает в первую очередь за своих детей – морально и материально обеспечить троих несовершеннолетних в условиях отсутствия возможности зарабатывать крайне сложно. По словам Валерии, старшие дети – Алиса и Богдан – знают о происходящем, поскольку скрывать ситуацию стало невозможно. Этому способствовали как слухи в школе, так и невозможность постоянно объяснять наличие электронного браслета.

Несмотря на психологическое давление и отсутствие свободы передвижения, Лерчек не теряет надежды на справедливое разрешение дела. Она выражает надежду, что в будущем сможет вновь полноценно участвовать в жизни своих детей и восстановить прежний уклад. Следующее судебное заседание по делу запланировано на конец июня.