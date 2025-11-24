Лерчек подтвердила беременность от аргентинского танцора

Блогер Валерия Чекалина, которую знают как Лерчек, подтвердила свою беременность перед судебным заседанием в Гагаринском районном суде Москвы. Отцом четвертого ребенка медийной персоны стал 37-летний аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини.

Прибыв на процесс, Чекалина находилась в сопровождении не только нового избранника, но и своей матери. Внешний вид блогера и ее краткие реплики журналистам не оставили сомнений в особом положении звезды соцсетей. По словам Валерии, дорога до места проведения заседания далась ей с трудом из-за сильного недомогания и приступов тошноты.

Напомним, что Чекалина и ее бывший супруг Артем проходят по уголовному делу о масштабных финансовых операциях с использованием недостоверных документов. Следствие предполагает, что экс-супруги организовали перевод за границу денежных средств на сумму, превышающую 250 миллионов рублей.

В настоящее время Лерчек и ее бывший муж находятся под домашним арестом, однако беременность Валерии может существенно повлиять на исход судебного разбирательства. По мнению экспертов, будущий ребенок обвиняемой способен смягчить потенциальное наказание и позволить избежать реального тюремного срока.