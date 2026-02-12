Звезда сериала "Бухта Доусона" Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по популярному сериалу 1990-х "Бухта Доусона", скончался на 49-м году жизни. Причиной смерти стал колоректальный рак, с которым артист боролся последние три года.

О болезни Ван Дер Бик впервые рассказал три года назад. Весной 2025-го он сообщил, что чувствует улучшения, но, по словам близких, болезнь оставила тяжелые последствия. Сам Ван Дер Бик признавался, что считал онкологию болезнью пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, поэтому старался держать себя в форме.

Джеймс Ван Дер Бик прославился благодаря роли романтичного подростка Доусона Лири в сериале Dawson’s Creek, ставшем символом телевизионной эпохи конца XX века. После этого он снимался в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Не доверяй B из квартиры 23" и других популярных проектах. В 1999 году издание People включило его в список "50 самых красивых людей мира".

В личной жизни актер был предельно закрытым. С 2010 года он был женат на бизнес-консультанте Кимберли Брук. У супругов шестеро детей, младший сын, Джеремайя, родился в 2021 году.