Зейн Малик заявил, что не был влюблен в Джиджи Хадид

Зейн Малик вновь вернулся к теме отношений с Джиджи Хадид и заявил, что со временем иначе оценивает их шестилетний роман. В свежем выпуске подкаста Call Her Daddy 33-летний певец подтвердил свою мысль, уже прозвучавшую в 2024 году: по нынешним ощущениям, он не уверен, что испытывал к модели именно влюбленность. По словам артиста, с возрастом его понимание любви меняется, и то, что раньше казалось глубоким чувством, сегодня может выглядеть как сильное влечение или привязанность.





При этом Малик подчеркнул, что по-прежнему относится к Хадид с большим уважением и теплом – прежде всего из-за их общей дочери Кхай, которой сейчас пять лет. Он также дал понять, что опыт публичной пары оказался для него некомфортным. Артист не планирует снова строить отношения на глазах у аудитории и считает, что личная жизнь должна оставаться внутри пары. Дополнительно он отметил, что одиночество не воспринимает как проблему – напротив, этот период он описывает как освобождающий и более подходящий его характеру.

Пара начала встречаться в 2015 году, несколько раз расходилась и сходилась, а окончательно рассталась в 2021-м, спустя год после рождения ребенка. Разрыв сопровождался громким конфликтом с участием матери Джиджи – Иоланды Хадид, после которого последовали юридические последствия и назначенные программы по управлению гневом.

Сама Джиджи Хадид ранее редко высказывалась о бывшем партнере, однако рассказывала, что они заранее планируют график опеки и стараются поддерживать спокойные отношения ради дочери. Сейчас модель встречается с Брэдли Купером; в СМИ также ходят слухи о возможной помолвке, но официального подтверждения этому нет. Зейн Малик же, по его словам, сосредоточен на отцовстве и карьере. Например, сейчас он готовит релиз нового альбома.