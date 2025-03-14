Елена Перминова впервые показала, как ее обнимает и целует 29-летний возлюбленный

38-летняя модель и светская львица Елена Перминова больше не скрывает нового возлюбленного. В своем личном блоге звезда впервые поделилась трогательными моментами с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым.

После расставания с миллиардером Александром Лебедевым, с которым Перминова провела 20 лет и родила четверых детей, модель не торопилась афишировать личную жизнь. Однако теперь она готова открыто говорить о новом этапе.

На опубликованных кадрах Перминова предстала в расслабленной обстановке: сначала модель снялась обнаженной в ванной, затем показала романтический сюрприз от Тараса. Девушка прошла по дорожке из лепестков роз в спальню, украшенную цветами, под приятную музыку.



На одном из снимков модель позировала в элегантном черном платье с глубоким декольте, а Романов нежно обнимал ее за талию и целовал в щеку.



Несмотря на очевидную идиллию, Перминова заявляет, что не планирует замужества. Впервые в качестве пары они появились на публике 6 марта, посетив гала-ужин в Лувре, а затем весело отметили день рождения Тараса в одном из лучших отелей Парижа.