Елена Перминова впервые показала, как ее обнимает и целует 29-летний возлюбленный

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Модель выложила в своем блоге фото с молодым избранником. На кадрах Елена позирует в объятьях Тараса Романова.

38-летняя модель и светская львица Елена Перминова больше не скрывает нового возлюбленного. В своем личном блоге звезда впервые поделилась трогательными моментами с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым.

После расставания с миллиардером Александром Лебедевым, с которым Перминова провела 20 лет и родила четверых детей, модель не торопилась афишировать личную жизнь. Однако теперь она готова открыто говорить о новом этапе.

На опубликованных кадрах Перминова предстала в расслабленной обстановке: сначала модель снялась обнаженной в ванной, затем показала романтический сюрприз от Тараса. Девушка прошла по дорожке из лепестков роз в спальню, украшенную цветами, под приятную музыку.

Елена Перминова и Тарас Романов. Фото: соцсети/@lenaperminova
На одном из снимков модель позировала в элегантном черном платье с глубоким декольте, а Романов нежно обнимал ее за талию и целовал в щеку.

Несмотря на очевидную идиллию, Перминова заявляет, что не планирует замужества. Впервые в качестве пары они появились на публике 6 марта, посетив гала-ужин в Лувре, а затем весело отметили день рождения Тараса в одном из лучших отелей Парижа.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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