Перминова лишилась семейного бизнеса после расставания с миллиардером Лебедевым

Елена Перминова больше не входит в число совладельцев онлайн-платформы FitStars – сервиса, который принес более миллиарда рублей выручки за прошлый год. По информации СМИ, после расставания с миллиардером Александром Лебедевым модель продала свою долю бизнесмену Евгению Ларионову.

Ранее Перминовой принадлежало 4% в компании "Парсек", владеющей FitStars. Сейчас эта часть бизнеса полностью перешла в другие руки. Сам Лебедев по-прежнему владеет 10% акций. Подробности сделки не раскрываются, но ее тайминг говорит сам за себя.

Источники предполагают, что решение выйти из проекта совпало с личными переменами в жизни Перминовой – в конце 2024 года стало известно о ее расставании с миллиардером. Пара прожила вместе 19 лет и воспитывает четверых детей. В интервью модель не раз подчеркивала, что они с бывшим партнером сохранили уважение друг к другу ради семьи. Оба продолжают проводить время с детьми, устраивают совместные путешествия и демонстрируют "цивилизованный разрыв" в социальных сетях.

Однако в светской хронике обсуждают и другую сторону истории: слухи о новом романе Елены с 22-летним манекенщиком Тарасом Романовым только подогревают интерес к ее решению дистанцироваться от общего с Лебедевым дела. Некоторые считают, что на этом фоне между бывшими супругами произошел конфликт и Перминова решила избавиться от доли.

Ранее Перминова спровоцировала слухи о расставании с молодым бойфрендом, удалив все совместные снимки.