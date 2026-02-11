Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд публично признался в измене после бронзы на Олимпиаде 2026

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 километров на Зимней Олимпиаде 2026 в Италии. 28-летний спортсмен, впервые поднявшийся на олимпийский пьедестал, высказался не только о своем выступлении, но и о личной жизни.

В интервью местному телевидению он признался, что три месяца назад изменил девушке, которую называл главной любовью своей жизни. По словам Стурлы, о случившемся она узнала неделю назад, и этот период стал для него самым тяжелым. Биатлонист подчеркнул, что в последние дни мысли о своей ошибке отодвинули спорт на второй план. Интервью норвежского спортсмена быстро разошлось по мировым медиа и стало вирусным.



