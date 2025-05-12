Елена Перминова назвала причину расставания с Александром Лебедевым

В конце прошлого года модель и многодетная мать Елена Перминова объявила о расставании с бизнесменом Александром Лебедевым, с которым прожила почти два десятилетия. Пара, хотя и не была официально жената, считалась крепкой семьей, вырастившей четверых детей. Их разрыв прошел без публичных скандалов.

Недавно Елена, общаясь с подписчиками, высказалась о разводе как о "естественном завершении" истории. Мол, отношения исчерпали себя. Признание этого факта стало одним из уроков жизни, сказала модель. При этом и ее бывший партнер остались в дружеских отношениях ради детей.

Сегодня Перминова и Лебедев продолжают вместе участвовать в жизни своих детей – от финансов до совместных праздников. Расходы делятся поровну, а общение продолжается на уровне взаимного уважения и зрелой поддержки. Как отметила модель, именно дети стали главным приоритетом при принятии решения о расставании, и это позволило избежать конфликтов.

"Жизнь после развода может быть разной, и я счастлива. Мы решили пойти другим путем, потому что поставили интересы наших детей на первое место", – заявила 38-летняя знаменитость.





Однако на этом история личной жизни Елены не закончилась. Почти сразу после разрыва она начала встречаться с 29-летним украинским манекенщиком Тарасом Романовым. Новый роман вызвал неоднозначную реакцию: разница в возрасте, стремительное развитие отношений и слухи о корыстных мотивах со стороны молодого избранника стали поводом для критики. Но Перминова, отвечая на упреки, твердо дала понять – сейчас она счастлива, и для нее важны не прогнозы, а настоящее ощущение гармонии.





По признанию Елены, она не строит далеко идущих планов, не ставит рамок и не зависит от общественного мнения. Ее философия – жить сегодняшним днем, ценить состояние радости и не отказывать себе в искренних чувствах. Именно этот подход, по ее словам, позволяет оставаться в ресурсе и двигаться вперёд без чувства вины.

Тем временем сам Лебедев, судя по слухам, тоже устроил личную жизнь – ему приписывают роман с молодой пиарщицей Алиной Лабиковой. Ни он, ни девушка эти сообщения пока не комментируют.