Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на срочный допинг-тест после проката на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на Олимпийских играх в нейтральном статусе, прошел внеплановую проверку на допинг сразу после короткой программы. Как стало известно, допинг-офицеры пришли к нему рано утром – около 07:00 по миланскому времени, хотя соревнования одиночников закончились лишь глубокой ночью.

Фигурист стал первым участником, вышедшим на лед в короткой программе, и занял 12-е место по итогам выступления. В турнире выступили 29 спортсменов, а завершился прокат ближе к полуночи по Москве. Представители Международного олимпийского комитета отметили, что позднее время стартов объясняется телевизионным графиком, который подстраивается под мировую аудиторию.