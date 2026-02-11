Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на срочный допинг-тест после проката на Олимпиаде

Рано утром к спортсмену пришли допинг-офицеры. На Олимпиаде-2026 Петр Гуменник выступает в короткой программе.
Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на Олимпийских играх в нейтральном статусе, прошел внеплановую проверку на допинг сразу после короткой программы. Как стало известно, допинг-офицеры пришли к нему рано утром – около 07:00 по миланскому времени, хотя соревнования одиночников закончились лишь глубокой ночью.
Фигурист стал первым участником, вышедшим на лед в короткой программе, и занял 12-е место по итогам выступления. В турнире выступили 29 спортсменов, а завершился прокат ближе к полуночи по Москве. Представители Международного олимпийского комитета отметили, что позднее время стартов объясняется телевизионным графиком, который подстраивается под мировую аудиторию.
Видео: YouTube/@EurosportMagyarorszag
Ранее глава Международного агентства по тестированию (ITA) Бенджамин Коэн сообщал, что спортсмены из России и Белоруссии, допущенные к Играм под нейтральным флагом, находятся под усиленным контролем – за последние шесть месяцев их тестировали более двадцати раз.
Для 23-летнего Петра Гуменника нынешняя Олимпиада – важный этап карьеры: за последние годы он стал чемпионом России, дважды выиграл финал Гран-при страны и не раз входил в тройку лучших на национальных первенствах. Следующее его выступление – произвольная программа, которая состоится 13 февраля.