Блейк Лайвли и Джастин Бальдони не достигли соглашения в досудебном порядке

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони не смогли урегулировать конфликт в досудебном порядке по делу о сексуальных домогательствах, связанному со съемками фильма "Все закончится на нас".

По данным источников, переговоры проходили на Манхэттене в здании нью-йоркского суда и длились весь день, однако компромисса достичь не удалось. Представители Лайвли настаивают, что поведение Бальдони на площадке "создавало токсичную атмосферу" и что другие участники съемок якобы также подавали жалобы. Сторона режиссера, напротив, считает обвинения "неподтвержденными и юридически несостоятельными".

Активный интерес вызвали и образы актрисы и режиссера. Лайвли и Бальдони, по совпадению, появились в схожей цветовой гамме – оливково-розовой. Актриса выбрала брючный костюм-двойку с двубортным пиджаком, рубашку нежно-розового оттенка и зеленую сумку-тоут, дополнив образ ботильонами шоколадного цвета. Режиссер предпочел оливковое пальто, светлый джемпер и кашемировый шарф пудрового оттенка.







На слушание Лайвли прибыла в сопровождении адвоката Майкла Готтлеба, а Бальдони – вместе с супругой Эмили и юридической командой. После заседания актриса покинула здание суда в заметно подавленном настроении, в то время как режиссер, напротив, выглядел спокойным и даже улыбался.



Стороны вновь встретятся в суде сегодня, 12 февраля. Судебный процесс, по словам юристов, может продлиться несколько месяцев.