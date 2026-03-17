Лерчек погасила задолженность в 175 миллионов рублей

Накануне Гагаринский суд Москвы отменил для Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста. Основанием стало состояние ее здоровья: разбирательство по делу временно приостановлено до завершения лечения.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, закрыла крупную налоговую задолженность – по последним данным, сумма начислений, ранее превышавшая 175 миллионов рублей, больше не числится в базе. Еще несколько дней назад долг оставался активным, однако сейчас он полностью погашен.

Сама Валерия вышла на связь с подписчиками и откровенно рассказала о диагнозе – у нее выявлен рак желудка четвертой стадии. Блогер призналась, что новость далась ей тяжело, однако она настроена бороться и не теряет надежды.

"Я очень хочу жить, и я буду жить!" – заявила блогер.

По информации СМИ, заболевание было диагностировано после рождения четвертого ребенка, при этом сообщается и о сопутствующих осложнениях. Сейчас Чекалина сосредоточена на лечении и восстановлении.