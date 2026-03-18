Марк Тишман: "Всегда нравились и нравятся яркие, интересные и с чувством юмора девушки"

На днях московский "Люмьер-холл" стал местом светской вечеринки в честь презентации виртуальной музыкальной группы КОЗПЛЕЙ и старта съемок детского фильма "Зубастая няня" по мотивам одноименного мюзикла о козе, козлятах и волке, придуманного Линой Арифулиной в 2009 году. Гостей мероприятия познакомили с потенциальным хитом "Тыц-копытц", а игривый "дресс-код" включал меховые рожки, которые все участники вечера с удовольствием на себя примеряли. Поздравить новый музыкальный цифровой бэнд собрались звездны шоу-бизнеса, в их числе – певец и композитор Марк Тишман.

– Марк, говоря о виртуальной группе, виртуальной вселенной, вы когда-нибудь представляли, как может выглядеть ваш аватар?

– Когда мы говорим об аватарах, то нам всегда хочется чего-то такого, что в обычной жизни недоступно. Я бы, наверное, хотел, чтобы мой аватар был в суперспортивной форме. Я в последнее время часто занимаюсь в спортзале, стараюсь много тренироваться. К сожалению, всю жизнь был освобожден от физкультуры – в детстве был мальчиком болезненным. И вот теперь пытаюсь наверстать. А с аватаром-то, выходит, все попроще будет (смеется). Так что – суперспортивным!

– А обычные мультики любили в детстве смотреть? Какие были самые любимые?

– О да, очень любил мультфильмы. Маленьким просто прилипал к экрану телевизора, когда ровно в четыре часа начинались "Утиные истории". Помните такое? Ну, еще очень нравился мультсериал "Простоквашино", "Приключения кота Леопольда". Конечно, смотрел "Волк и семеро козлят". Сейчас вот – новая современная версия для нового поколения детей. Ну и мой безусловный лидер – "Ну, погоди!" Обожал!

– А за кого в "Ну, погоди!" болели больше: за зайчика или волка?

– За всех! Особенно серия нравилась, когда они в телецентр попадали. В то время я как раз бредил сценой, телевидением и был готов пересматривать эту серию нон-стоп буквально.

– Наступила весна. Март – время перемен. Чем сейчас живете, какие планы?

– Весну я очень люблю, а в марте все эмоционально просыпается, обостряется. Если говорить о своей творческой жизни, то по-прежнему пишу песни. Это самое главное мое направление. Вот буквально 6 марта вышла моя новая песня "Ты лучше всех". Написал ее в январе и срочно решил выпустить, чтобы этой весной у всех девушек, женщин появилась такая позитивная песня, которую бы они пели себе, своему отражению в зеркале: "Я знаю, что ты – лучше всех".

А еще вот совсем недавно вернулся с конкурса красоты "Мисс БРИКС", который сломал все мои стереотипы о такого рода конкурсах. Я был членом жюри, наставником, делал мастер-классы и пел для девушек. Это была целая жизнь!

– Признайтесь, выбор "Лучшей всех" был сложным?

– И да, и нет. С одной стороны, сложно. Ведь чем больше я общался с девушками, за ними наблюдал, тем больше проникался, каждая заняла место в моем сердце и мыслях. Они все такие разные, представляют разные культуры, континенты: Африка, Азия, Европа.

Но вот, знаете, есть такая штука – магия внутреннего притяжения, внутреннего света, что ли, когда человек появляется на сцене, и все внимание приковано только к нему. Как это работает? Не знаю, честно. Все наши победительницы именно такие. В финале есть девушки из России, ЮАР, Белоруссии, из Боливии – фантастическая. Все красавицы из 17 стран были окружены заботой, теплом, как умеют в Татарстане, и даже больше. Как член жюри хочу сказать, что все судейство происходило абсолютно честно и объективно, и при выборе "самых лучших" мнения не разделялись.

– А вам самому какие девушки нравятся? Есть предпочтения?

– У меня никогда не было конкретного образа, всегда нравились и нравятся яркие, интересные и с чувством юмора девушки. А брюнетка или блондинка, высокая или маленькая. Не важно.

– Ввернемся к вашей новой песне? Как она родилась? Чем вдохновлялись?

– Честно? Это вообще интересная история, я ее еще никому не рассказывал. Родилась… из негатива. Отдыхал на пляже в Таиланде. Солнце, море. Прилег, расслабился и вдруг замечаю, что на моем фоне парочка начала исподтишка фотографироваться. Ну, подошли бы, попросили фото, я бы не отказал, познакомились, может, поговорили, но вот так… Я как-то напрягся, неприятно стало, настроение испорчено. Ушел с пляжа в пустынное место, чтобы никого вокруг не было. Смотрел на море, потом решил включить телефон, вспомнил, что мне прислали разные аранжировки, думаю, вот как раз послушаю. Включил и удивительным образом из такой не самой приятной ситуации, можно сказать, из негатива мгновенно родилась романтическая, очень легкая и позитивная песня. Надеюсь, вам понравится.