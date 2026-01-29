Певица Елка спровоцировала слух о тайном замужестве

Поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки.

43-летняя певица Елизавета Иванцив, более известная как Елка, выложила в личном блоге певица короткое видео. В кадре артистка появляется в компании мужчины, личность которого она предпочла не раскрывать. Помимо таинственного спутника внимание привлекла и другая деталь, нарочито попавшая в объектив камеры: на безымянном пальце правой руки артистки видно кольцо, очень похожее на обручальное. Так артистка спровоцировала слух о тайном замужестве.

Стоит отметить, что на протяжении всей карьеры Елка последовательно ограждала личную жизнь от публичного внимания, избегая комментариев о романах и семейном статусе. В разные годы ей приписывали отношения и даже наличие детей, однако сама певица подобные слухи не подтверждала, предпочитая концентрировать внимание поклонников исключительно на ее музыке.

Лишь весной 2025 года артистка впервые за долгое время позволила себе осторожный комментарий о личных отношениях. Она признавалась, что в ее жизни появился близкий человек, с которым она чувствует себя счастливой. Имен и подробностей тогда не последовало. Певица дала понять, что не готова делиться сокровенным. Но, похоже, в этот раз Елка не смогла молчать и приоткрыла завесу тайны.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

