Певица Елка спровоцировала слух о тайном замужестве

43-летняя певица Елизавета Иванцив, более известная как Елка, выложила в личном блоге певица короткое видео. В кадре артистка появляется в компании мужчины, личность которого она предпочла не раскрывать. Помимо таинственного спутника внимание привлекла и другая деталь, нарочито попавшая в объектив камеры: на безымянном пальце правой руки артистки видно кольцо, очень похожее на обручальное. Так артистка спровоцировала слух о тайном замужестве.

Видео: соцсети / @elkasinger

Стоит отметить, что на протяжении всей карьеры Елка последовательно ограждала личную жизнь от публичного внимания, избегая комментариев о романах и семейном статусе. В разные годы ей приписывали отношения и даже наличие детей, однако сама певица подобные слухи не подтверждала, предпочитая концентрировать внимание поклонников исключительно на ее музыке.





Лишь весной 2025 года артистка впервые за долгое время позволила себе осторожный комментарий о личных отношениях. Она признавалась, что в ее жизни появился близкий человек, с которым она чувствует себя счастливой. Имен и подробностей тогда не последовало. Певица дала понять, что не готова делиться сокровенным. Но, похоже, в этот раз Елка не смогла молчать и приоткрыла завесу тайны.